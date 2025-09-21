Como una muestra de apoyo a las familias que resultaron afectadas por una intensa tormenta en Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, visitó la delegación de Las Mojoneras para supervisar los trabajo de atención.

Durante el recorrido, el mandatario indicó que las personas afectadas recibirán todo el respaldo del Gobierno del Estado.

“Gracias a los y las vecinos de Las Mojoneras por recibirnos. Puerto Vallarta siempre nos recibe con los brazos abiertos, con una cara sonriente, siempre recibiendo a los visitantes, a los turistas, a las personas que venimos a disfrutar de Vallarta, pero cuando Vallarta está mal, hay que estar presente, no somamente en las buenas, sino también en las malas”, afirmó Pablo Lemus.

Tras la intensa tormenta del viernes pasado, el nivel del agua alcanzó hasta 1.5 metros en el interior y un metro en el interior de las viviendas. Hasta el último corte, se registró que 50 casas presentan daños en menaje.

En este escenario, Lemus señaló que las familias afectadas por la tromba recibirán apoyos económicos para la restitución de los bienes materiales de sus casas.

El Municipio instaló el Comité de Emergencias para la evaluación de los daños y emitir la solicitud de apoyo al Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN). Tras la intensa precipitación, se desplegaron cerca de 600 servidores públicos de dependencias estatales, municipales y federales para realizar acciones de limpieza y saneamiento de viviendas, canales y vías públicas.

En el recorrido, Lemus Navarro estuvo acompañado por Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal de Vallarta, además Sergio Ramírez López, Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el General de Brigada de Estado Mayor Jorge Ramírez Zúñiga, Comandante de la 41/a Zona Militar con sede en Puerto Vallarta, entre otras autoridades.

El Comandante Sergio Ramírez explicó que el Municipio de Puerto Vallarta instaló su Comité de Emergencias y sesiona para recabar la información de los daños, elaborar la solicitud e ingresarla al Comité Técnico del FOEDEN. De esta manera, agregó, se podrá que sesionen los Subcomités de Menaje e Infraestructura, y a la brevedad, se puedan entregar estos apoyos.

Los trabajos son coordinados de manera interinstitucional, en los que participan la 41/a Zona Militar del Ejército Mexicano, la Comandancia Regional Puerto Vallarta de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, así como dependencias municipales.

Hasta el momento no ha sido necesario la evacuación de familias ni la apertura de refugios temporales, además de que no se reportan personas lesionadas o fallecidas.

