Laura Imelda pronuncia Grito de Independencia en Tlaquepaque

La noche del sábado 20 de septiembre, Laura Imelda Pérez Segura presidió el Grito de Independencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El evento reunió a más de 40 mil personas en las inmediaciones de la explanada de la presidencia municipal, donde en punto de las 22:00 horas, tras recibir la bandera de México de la escolta de la Guardia Nacional, Laura Imelda se asomó al balcón principal para pronunciar una arenga donde destacó a las mujeres, la justicia social, la honestidad, el bienestar y la paz:

“¡Vivan las mujeres y las niñas! ¡Viva la justicia social! ¡Viva el bienestar! ¡Viva la honestidad! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el humanismo mexicano! ¡Viva la paz! ¡Viva la transformación de Tlaquepaque! ¡Viva la magia de Tlaquepaque y todas sus colonias!”.

La presidenta municipal reconoció a las heroínas Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, y la heroína ilustre de Jalisco Rita Pérez Jiménez, todas mencionadas por sus apellidos propios, así como los héroes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, así como Vicente Guerrero, quienes nos dieron patria y libertad.

El evento estuvo acompañado de un espectáculo pirotécnico al ritmo de "Son de la Negra" que encendió a los asistentes, además de las presentaciones musicales de destacados artistas como Lupillo Rivera, Ada Olea y la Banda San Miguel.

Para garantizar el disfrute de la celebración, se montó un operativo de seguridad que permitió mantener un saldo blanco durante el evento.

