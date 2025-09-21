El Servicio Meteorológico Nacional matiene vigilancia en una zona de baja presión en el océano Pacífico, al sur de Oaxaca y Guerrero.

Hay un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

Se localiza a 290 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua,Oaxaca.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h.

Podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 21 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur), Oaxaca (este y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Campeche (oeste y suroeste).

Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

