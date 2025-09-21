El Servicio Meteorológico Nacional matiene vigilancia en una zona de baja presión en el océano Pacífico, al sur de Oaxaca y Guerrero.Hay un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.Se localiza a 290 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua,Oaxaca.Se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 8 y 16 km/h.Podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV