Localizan con vida a maestro de inglés reportado como desaparecido

La Fiscalía de Jalisco explicó que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias en torno a este hecho

Por: Jorge Velazco

Abraham Emmanuel Pacheco Partida de 31 años es un maestro de inglés que fue reportado como desaparecido en la colonia Ponciano Arriaga. ESPECIAL

La Fiscalía de Jalisco informó este sábado fue localizado con vida Abraham Emmanuel Pacheco Partida, reportado como desaparecido desde el pasado 30 de agosto.

La dependencia explicó que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias en torno a este hecho.

Abraham Emmanuel Pacheco Partida de 31 años es un maestro de inglés que fue reportado como desaparecido en la colonia Ponciano Arriaga, poco antes de que se dirigiera a Tonalá.

Pacheco Partida iba rumbo a Tonalá para cubrir la grabación de un bautizo con dron. Sin embargo, jamás regresó a su casa.

Después de su desaparición se publicó una ficha de búsqueda por la Fiscalía de Jalisco para dar con su paradero.

La última vez que se le vio vestía un pantalón de mezclilla color negro, botas tipo de motociclista, una pulsera de hilo en color rojo, 7 anillos plateados, 1 color negro, cadena de eslabones color dorada junto con un dije de anillo.

