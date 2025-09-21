Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo, una zona de baja presión que presenta probabilidad para desarrollar un ciclón al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, mantendrán interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el estado de Jalisco.Según el Servicio, el estado prevé lluvias que podrían presentarse muy fuertes, con acumulación de agua desde 50 hasta 75 milímetros, y que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Después de presentar el pronóstico del tiempo general para el estado de Jalisco, a continuación te compartimos un desglose de las condiciones atmosféricas y los posibles fenómenos meteorológicos para Puerto Vallarta, según información de Meteored.Te invitamos a planificar tu día tomando en cuenta las condiciones que se prevén este día en la zona costera más famosa de Jalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF