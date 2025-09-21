Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para este domingo, una zona de baja presión que presenta probabilidad para desarrollar un ciclón al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, mantendrán interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el estado de Jalisco .

Según el Servicio, el estado prevé lluvias que podrían presentarse muy fuertes, con acumulación de agua desde 50 hasta 75 milímetros, y que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de lluvias Puerto Vallarta 21 de septiembre de 2025

Después de presentar el pronóstico del tiempo general para el estado de Jalisco, a continuación te compartimos un desglose de las condiciones atmosféricas y los posibles fenómenos meteorológicos para Puerto Vallarta, según información de Meteored.

HORA TEMPERATURA MÁXIMA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 29 ºC Nubes y claros - - 10:00 horas 32 ºC Nubes y claros - - 11:00 horas 31 ºC Nubes y claros - - 12:00 horas 31 ºC Nubes y claros 14:00 horas 31 ºC Lluvia débil 30 % 0.2 mm 17:00 horas 29 ºC Tormenta 60 % 1.7 mm 20:00 horas 28 ºC Parcialmente nublado - - 23:00 horas 28 ºC Nubes y claros - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuenta las condiciones que se prevén este día en la zona costera más famosa de Jalisco.

