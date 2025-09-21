Domingo, 21 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Clima Puerto Vallarta

Puerto Vallarta prevé lluvia HOY para esta hora del día

Según el SMN, algunos fenómenos meteorológicos ocasionarán precipitaciones por la tarde para las costas de Jalisco

Por: Fabián Flores

Este 21 de septiembre, Jalisco prevé lluvias que podrían presentarse muy fuertes, con acumulación de agua desde 50 hasta 75 milímetros. ESPECIAL / Webcams de México

Este 21 de septiembre, Jalisco prevé lluvias que podrían presentarse muy fuertes, con acumulación de agua desde 50 hasta 75 milímetros. ESPECIAL / Webcams de México

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo, una zona de baja presión que presenta  probabilidad para desarrollar un ciclón al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, mantendrán interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, lo que ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el estado de Jalisco.

Según el Servicio, el estado prevé lluvias que podrían presentarse muy fuertes, con acumulación de agua desde 50 hasta 75 milímetros, y que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Lee también: David Faitelson asegura que Canelo Álvarez no tiene más que dar 

Pronóstico de lluvias Puerto Vallarta 21 de septiembre de 2025

Después de presentar el pronóstico del tiempo general para el estado de Jalisco, a continuación te compartimos un desglose de las condiciones atmosféricas y los posibles fenómenos meteorológicos para Puerto Vallarta, según información de Meteored.

HORA TEMPERATURA MÁXIMA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA
09:00 horas 29 ºC Nubes y claros - -
10:00 horas 32 ºC Nubes y claros - -
11:00 horas 31 ºC Nubes y claros - -
12:00 horas 31 ºC Nubes y claros    
14:00 horas 31 ºC Lluvia débil 30 % 0.2 mm
17:00 horas 29 ºC Tormenta 60 % 1.7 mm

20:00 horas

28 ºC

 Parcialmente nublado - -
23:00 horas 28 ºC Nubes y claros - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuenta las condiciones que se prevén este día en la zona costera más famosa de Jalisco.

Te recomendamos: Esto dice la psicología de las personas que siempre interrumpen 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones