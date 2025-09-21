Este domingo 21 de septiembre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con poca probabilidad de lluvia, pero no se descarta que algunos de estos eventos puedan presentarse en horas de la tarde y la noche. Conoce el pronóstico a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, aunado a la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur y Central mexicano, interactuarán con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, lo que provocará lluvias muy fuertes a puntuales en Jalisco.

Pese a esto, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se estima un potencial de lluvias limitado a nulo, según el pronóstico conjunto de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Durante la tarde y la anoche no se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas.

Asimismo, el sitio especializado Meteored contempla una probabilidad baja de lluvia en los municipios que componen la metrópoli.

De presentarse, las lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Se prevé que la temperatura máxima alcance los 29° C, y la mínima sea de 17°.

Clima nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 21 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur), Oaxaca (este y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Campeche (oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

