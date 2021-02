Seguridad en Jalisco: Rezagadas, 38 mil órdenes de aprehensión

Juan de Dios estaba en su casa, en la Colonia Palmira, de Zapopan, y un individuo con quien tenía problemas llegó. Tras insultarse, comenzaron los golpes. Juan derribó a su rival y luego lo atacó con un arma blanca. Lo mató.

El pasado 18 de octubre, la Fiscalía informó que logró arrestarlo y ponerlo a disposición del juez Quinto de lo Penal por los hechos, que ocurrieron 19 años atrás: en 2001.

La Fiscalía de Jalisco tiene un acumulado histórico de 38 mil 349 órdenes de aprehensión vigentes, giradas por jueces tanto del anterior sistema de justicia tradicional como del nuevo, que no se han podido cumplimentar.

En 2015 eran 22 mil 872; es decir, en cinco años el rezago creció 67 por ciento.

“Se le puede adjudicar al descuido que hemos tenido históricamente en la procuración de justicia en términos presupuestales, en capacitación y en la cantidad de personal que se requiere para cumplimentar esas órdenes. El que estén guardadas sólo abona a incrementar la impunidad”, dijo Augusto Chacón, director Ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos.

Y la impunidad, añadió el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Arturo Villarreal Palos, es el mejor aliciente de la delincuencia para cometer delitos.

“En Latinoamérica se ha apostado mucho a lo que se llama ‘populismo penal’, que es nada más aumentar las penas como una reacción social y creer que con eso los delitos van a disminuir, cuando se ha demostrado que lo que verdaderamente disuade a los delincuentes no es la amenaza de la pena, sino la posibilidad de que se cumpla”; es decir, que se detenga y sancione al criminal.

A esas más de 38 mil órdenes de aprehensión pendientes de hacer valer se suman dos que corresponden a la carpeta de investigación del ex gobernador Aristóteles Sandoval, quien fue asesinado el pasado 18 de diciembre en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la autoridad, se presume que quienes lo mataron son un hombre y una mujer que ya son buscados. Así, quedó sin efecto la recompensa de un millón de pesos que se ofrecía por datos que condujeran a su arresto.

Los delitos aumentan y las aprehensiones se reducen

En 2020 se emitieron dos mil 924 órdenes de captura, apenas un tercio de las giradas en 2012

En contraste, los delitos subieron de 88 mil 629 a más de 116 mil en 11 meses del año pasado

Durante 2012, con la plena vigencia del sistema penal tradicional, los jueces en Jalisco otorgaron nueve mil 807 órdenes de aprehensión, año en el que se denunciaron 88 mil 629 delitos del fuero común.

Ocho años después, ya con el nuevo sistema de justicia, se emitieron apenas dos mil 924 órdenes, solo una tercera parte de las que se giraron en 2012. En contraste, se cometieron 116 mil 066 delitos hasta el mes de noviembre.

“No se tiene la misma capacidad para perseguir los delitos, ya sea por deficiencias de estructura o por deficiencias de metodologías u organización”, explicó Arturo Villarreal Palos, académico de la Universidad de Guadalajara.

El experto en seguridad mencionó que mientras la población en Jalisco crece cada año, la Policía ministerial ha sido mermada (muchos elementos han sido asignados a la seguridad de funcionarios públicos o fallado en exámenes de control de confianza).

Los policías investigadores son grupos reducidos e incapaces ya de poder atender los miles de casos que se suman cada año, por lo que el Gobierno Estatal debe aumentar el número de elementos, manifestó Villarreal.

Una opción para revertir el rezago en la pesquisa de delitos, según el investigador, es aprovechar a los agentes municipales para que apoyen en ese rubro. La propia Ley del Sistema de Seguridad Pública lo permite, y ya se pone en la práctica en la Ciudad de México para temas como narcomenudeo.

Preguntas que no respondió la Fiscalía

¿A qué se le puede atribuir la reducción de órdenes de aprehensión obtenidas en los últimos años?

¿A qué delitos corresponden la mayoría de órdenes de aprehensión cumplimentadas?

¿Cuáles han sido las causas de la acumulación de órdenes de aprehensión pendientes sin cumplimentar?

¿Cuáles son los principales motivos para que queden sin efecto?

PESE A QUE EL ATACANTE ESTÁ IDENTIFICADO

Asesino de abogado, impune desde 2017

El abogado Enrique Arredondo Cárdenas fue asesinado a mediados de julio de 2017. Fue a acompañar a un colega suyo para informar a uno de sus clientes los avances de su caso, en el que se le señalaba por violencia intrafamiliar.

Tras organizar una reunión por la tarde, le informaron al cliente que no se le permitiría ver más a sus hijos. Sin embargo, el sujeto comenzó a cuestionar a Enrique para saber a dónde se los habían llevado, información con la que no contaba el abogado, por lo que el padre se molestó.

El letrado se levantó para ir al baño, pero a su regreso vio al sujeto que empuñaba una pistola. Éste le disparó primero al otro abogado en la cara y después le disparó a Enrique en el cráneo.

Ambos juristas fueron sacados del lugar para ser abandonados dentro de un vehículo envueltos en sábanas. Sin embargo, el compañero de Enrique fingió su muerte y solo sufrió lesiones de bala en sus mejillas, por lo que pudo escapar abandonando a su colega, algo que contó posteriormente a los policías cuando éstos lo localizaron para dar testimonio.

Hasta el momento, el crimen permanece impune pese a que se tiene identificado al atacante y ese dato está en poder de las autoridades.

“Hubo un testigo vivo y era el abogado que estaba llevando el caso del asesino. No es posible que a pesar de que tengan toda la información de la persona aún o se tenga nada”, lamentó uno de los familiares de Enrique.

VOZ DEL EXPERTO

Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos

Baja confianza en aplicación de la ley

La primera repercusión en el rezago de las aprehensiones es que se diluye el estado de derecho, afirmó el director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón.

“La noción de que el que la hace la paga queda cada vez más lejana y eso inhibe la confianza entre gobernantes y gobernados, incluso inhibe la actividad económica profunda y el desarrollo de la sociedad que pide justicia”.

Aunque la seguridad es el principal problema en el país, Jalisco no destina un presupuesto acorde a la emergencia ni al grado de violencia que existe.

“Y ya no hablemos de la falta de prevención, que es uno de los efectos de que estas órdenes no se cumplimenten: si nada va a pasar, los castigos o la procuración de justicia no es preventiva”.

