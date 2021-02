A pesar de que los feminicidios se duplicaron en Jalisco en los últimos dos años, el Gobierno del Estado ha ignorado una de las principales estrategias que implementa el Gobierno federal para reducir la violencia contra las mujeres.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, informó en la rueda de prensa del Presidente que 24 estados ya adoptaron en las mesas estatales de seguridad la agenda federal estratégica para prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas. Sin embargo, Jalisco no está dentro de esas entidades que ya trabajan de la mano con la Secretaría de Gobernación (Segob) para llevar acuerdos coordinados en esta materia.

Durante mi intervención en la conferencia mensual del #GIEV, informé que 24 de los 32 estados ya han adoptado la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres. #conferenciamatutina pic.twitter.com/T7V3Kod69X — Nadine Gasman (@nadgasman) January 27, 2021

Los objetivos del proyecto son la prevención y atención de la violencia de género y sobre todo la violencia feminicida, así como las acciones encaminadas a acabar con la impunidad de los delitos contra las mujeres.

ESPECIAL/TWITTER

“La idea es tener acciones de prevención, tener acciones coordinadas de atención que pongan en el centro las necesidades de las mujeres, y también reducir el rezago judicial que sabemos que tenemos en el país y que tiene que ver con la impunidad que queremos erradicar”, explicó Nadine Gasman.

Desde noviembre del año pasado, el Gobierno federal presentó a los mandatarios estatales esta estrategia en una reunión oficial para que al menos una vez al mes se llegara a acuerdos entre la Federación y las instancias estatales de las mujeres, pero ya han pasado dos meses sin avances.

Al respecto, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres reconoció que apenas ha realizado acercamientos con el Inmujeres para conocer el programa y que será este mes y el siguiente cuando se lleven a cabo reuniones regionales en distintos municipios.

“Esta Secretaría recibió la invitación para integrarse a las mesas estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad por parte el Gobierno federal, llevando a cabo un primer acercamiento el 13 de enero del año en curso. En la sesión se puso sobre la mesa la forma de trabajo, agenda y metodología, por eso aún no es posible hablar de avances acerca de esta agenda”.

Por su parte, Laura Plascencia, integrante de la organización Parité y ex presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, lamentó que a dos años del inicio de esta administración estatal no se haya logrado todavía sentar las bases de coordinación con la Federación, lo que está costando la vida de mujeres que no reciben una atención adecuada.

“El Gobierno del Estado tiene que explicar por qué tras dos años no ha ratificado el compromiso y esta agenda del Gobierno federal en la política de prevención, atención y erradicación de las violencias de las mujeres y la pacificación del país”.

Urgió a los gobiernos federal y estatal a redoblar esfuerzos más allá de colores partidistas para que encaminen políticas públicas que frenen estos delitos contra las mujeres.

SIGUEN LAS VÍCTIMAS

Mientras se llega a una colaboración entre dependencias, los asesinatos por razón de género pasaron de 33 en 2018 a 68 el año pasado en el Estado y siete municipios de Jalisco figuran entre los primeros 100 con mayor número de estos ilícitos a nivel nacional, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, no se han creado tres centros de justicia más para atender a mujeres violentadas que el Gobierno estatal prometió realizar en Tlajomulco, Tonalá y Colotlán debido al alto índice de denuncias.

Los 24 estados que sí adoptaron la agenda contra la violencia de género en las mesas para la construcción de paz y seguridad son:

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

IGNORAN SESIONES

A pesar de que la ley mandata que el Consejo estatal para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra mujeres debe sesionar al menos dos veces al año, Laura Plascencia, integrante de la asociación Parité, aseguró que el Gobierno estatal no ha dado a conocer dichas reuniones ni avances en los indicadores.

“El año pasado al menos desde la versión pública no vimos ninguna sesión ordinaria y con un orden del día público con acuerdos públicos de este consejo y a eso se suma la descoordinación con el Gobierno federal”.

“No hemos observado información pública de que se hayan reunido con los diferentes mecanismos municipales del adelanto para las mujeres o que hayan establecido una ruta de evaluación en reuniones programáticas”.

NR