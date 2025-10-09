Con una exclusiva cena y homenaje, el Dr. José Magaña fue distinguido con el galardón Arkana Worldwide Ambassador, bajo el sello de Pieles Perfectas, que está revolucionando el cuidado dermatológico. La cita fue el lunes 22 de septiembre en el restaurante Meet, a la que acudieron cerca de 40 invitados, recibidos por los anfitriones del evento, Kryss Carmona y Gerardo Bermea.

Dr. José Magaña, Gerardo Bermea y Kriss Carmona. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

El Dr. José Magaña, master en Medicina Estética Antiedad y Regenerativa, llegó a esta esperada noche atendiendo a la prensa, dio unas palabras de bienvenida y recibió orgullosamente este galardón, para finalmente hacer un brindis con los asistentes.

Cena en homenaje al Dr. José Magaña, embajador de Arkana México. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Dr. José Magaña. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Con presencia en más de 50 países y más de 13 años de trayectoria internacional, Arkana es una marca polaca que se distingue por sus fórmulas inspiradas en descubrimientos galardonados con el Premio Nobel de Química, y es pionera en el uso de exosomas de origen vegetal, ofreciendo resultados documentados en protocolos médicos-estéticos con neurocosmética funcional.

Ignacio Sánchez, Edith Cisneros, Felipe Barba y Susy Haro. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Lucía Villarreal y Dora Huerta. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

Zoé Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

ARKANA: La nueva era en neurocosmética

¿Qué impacto tuvo el caso de melasma presentado en el concurso internacional?

“Se lanzó la convocatoria y salimos ganadores, realmente tuvo un impacto muy bueno porque se está posicionando a Arkana a nivel mundial en con la mejor neurocosmética y fue una tecnología sorprendente e inigualable”.

¿Qué aprendió su comunidad médica?

“Se vio que con los tratamientos de Arkana se puede hacer magia, logrando resultados inigualables porque también trabajamos en el área de la despigmentación, mejoramos la circulación a nivel de la piel, la inducción de colágeno, mejoramos el transporte de nutrientes e hicimos un tratamiento, un abordaje más completo, aportándole a las células todo lo que se necesitaba, le aportó a las células toda la energía que se requería al paciente como si hubiese tenido 20 años produciendo una inducción de colágeno, el resultado se vio a unos 10 ó 15 años en un tratamiento de tres meses. Es una maravilla”.

Dr. José Magaña. GENTE BIEN JALISCO / Revista de 10 de octubre 2025

Desde su experiencia clínica, ¿qué hace diferente a Arkana en comparación con otras marcas?

“Realmente el diferenciador es muy grande, cada año sacan dos rutinas diferentes, éstas se guían y se representan de acuerdo a los Premios Nobel que han salido, vienen con un avance muy tremendo de nanotecnología, que va a entrar directamente en conjunto con la célula para producir muy buen colágeno, para aportarnos esta vitamina C, darnos luminosidad, hay cremas que con una gota viene con un millón de exosomas que nos mejoran todas esas interconexiones a nivel celular, nos van a rejuvenecer tremendamente yo creo que Arkana en estos tiempos, es la nueva era en neurocosmética”.

¿Qué representa para usted haber sido elegido como Global Ambassador de Arkana?

“Es un gran logro, un gran paso, me siento muy satisfecho, muy emocionado y feliz, contento, con mucha hambre de seguir adelante, de poder liderar y representar a Arkana a nivel nacional para el mundo. Confío plenamente en esta marca, en su ciencia y sus investigaciones, para mí es un honor”.

Dr. José Magaña. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan hoy la industria cosmética en México?

“En Latinoamérica nos hemos mantenido años pasados con cremas preparadas, lociones que huelen a alcohol, acetona, cremas que se tienen que refrigerar, hidroquinonas, realmente hoy en día está evolucionando demasiado. En cuanto a retos, Arkana la tiene libre, en posicionamiento, en neurocosmética, como la nueva ciencia, lo más nuevo, lo más top, pero realmente un tratamiento hoy en día que sostenga esto en comparación a Arkana, no lo hay”.

Más información en: @arkanaskinmx, https://arkanacosmetics.com.mx/

CP