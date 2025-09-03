En un esfuerzo por combatir la violencia contra las mujeres, la Fiscalía del Estado logró —en un periodo de diez días— la vinculación a proceso de 37 personas señaladas por diversos delitos relacionados con violencia de género.

A través de un comunicado de prensa, la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes —así como en Razón de Género y la Familia—, aseveró que continuará con las investigaciones para obtener sentencias condenatorias.

Las vinculaciones están relacionadas con delitos como violencia familiar, violación, lesiones, abandono de personas, amenazas, maltrato infantil, abuso sexual, daño a la propiedad, allanamiento de morada y violación a la intimidad.

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2025 en diversos municipios del estado, incluyendo Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ocotlán, Zapotlán, Colotlán, Unión de Tula, Lagos de Moreno, Cihuatlán y Puerto Vallarta.

Los resultados se obtuvieron mediante trabajos de campo y análisis, realizados entre el 19 y el 28 de agosto del presente año. En 19 de los casos, las víctimas eran exparejas de los presuntos agresores, mientras que el resto corresponde a familiares, cónyuges o personas del entorno cercano.

Las detenciones se concretaron a través de diferentes vías: 26 mediante citaciones judiciales, cinco por órdenes de aprehensión, dos por comparecencia, dos por reposición de procedimiento y dos en flagrancia.

En 28 casos, los jueces determinaron medidas cautelares como la prohibición de acercamiento o contacto con las víctimas. En otros procesos se dictó prisión preventiva oficiosa o justificada, con el objetivo de impedir que los imputados evadan la justicia.

La Fiscalía reitera su compromiso de continuar con operativos y acciones legales para detener a quienes ejerzan violencia contra las mujeres.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

