Guadalajara reduce delitos y aumenta 10 puntos de percepción de seguridad

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que ha logrado la reducción del 28 por ciento en los delitos de alto impacto, aumentado 10 puntos la percepción de seguridad según el INEGI y se han detenido a 22 bandas delictivas.

En un comunicado, la administración que encabeza la presidenta, Verónica Delgadillo, aseguró que la seguridad es el tema más importante y por ello se impulsó la estrategia "La Ciudad que te Cuida".

Esta estrategia es un modelo de seguridad basado en la proximidad, pero también en ofrecer mejores servicios públicos y en establecer políticas sociales y de cuidados que promuevan la igualdad y la justicia.

"El tema más importante es la seguridad, por eso desde el primer día de nuestro gobierno todos los esfuerzos están concentrados en mejorar la seguridad a través de una policía más cercana, mejores servicios públicos y programas sociales para que a ti y a tu familia les vaya mejor", dice la presidenta en su spot en relación con su Primer Informe.

Para lograrlo, ya se tienen activos 353 chats vecinales, donde las y los habitantes de las colonias pueden tener comunicación directa con la Policía a través de los comandantes de la zona.

Esto ha impactado positivamente en la percepción de seguridad. De acuerdo con la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se tuvo un incremento en percepción de seguridad de 10 puntos, la mejor desde 2017.

Para el 2025, el Gobierno de Guadalajara destinó el 20 por ciento del presupuesto, equivalente a 2 mil 501 millones de pesos, para garantizar la tranquilidad y la paz de las y los ciudadanos.

Entre las inversiones realizadas están 60 millones de pesos para equipamiento de las y los policías, además de 14.5 millones para reabrir el Juzgado Cívico 6 y la Unidad de Mediación 2, en el oriente.

Pero el reforzamiento no es solo en equipo, sino también en personal y, a la fecha, se han integrado 260 policías a la corporación, quienes están especializados en proximidad.

Vero Delgadillo destacó que su Gobierno seguirá trabajando para hacer de la Ciudad un lugar seguro, tranquilo y en paz, donde las y los tapatíos puedan desarrollarse y construir comunidad.

Datos

28% reducción de delitos patrimoniales

22 bandas delictivas detenidas

10 puntos mejoró la percepción de seguridad según el INEGI, la mejor cifra desde 2017

353 chats con ciudadanos

2 mil 500 mdp invertidos para garantizar la tranquilidad y La Paz de los ciudadanos

60 mdp en equipamiento para nuestros policías 260 nuevos policías.

14.5 mdp de inversión para reabrir el Juzgado Cívico 6 y la Unidad de Mediación No.2 en el oriente

