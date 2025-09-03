Miércoles, 03 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Detienen a presunto responsable de desaparición forzada en Guadalajara

El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con su proceso legal

Por: El Informador

El detenido habría privado de la libertad a un sujeto en 2019. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El detenido habría privado de la libertad a un sujeto en 2019. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este miércoles 3 de septiembre, la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la captura de un presunto responsable de desaparición forzada.

El pasado 30 de agosto Policías de Investigación adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión detuvieron a Joseph Alexander "N" en calles de la Colonia Zona Industrial, en el municipio de Guadalajara, en cumplimiento de una orden judicial.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto de 2019, cuando Joseph Alexander “N”, en compañía de otros individuos, presuntamente irrumpió en un domicilio de la Colonia Valle Dorado, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El detenido junto a otro grupo portaban armas de fuego y pasamontañas y realizaron la privación de libertad de una persona. La víctima de la acción fue trasladada a una bodega en la Colonia Toluquilla, ubicada en el Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín.

Joseph Alexander "N" fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con su proceso legal.

Lee: ¿Cuánto costará el Café Bienestar?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones