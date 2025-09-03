Este miércoles 3 de septiembre, la Fiscalía del Estado de Jalisco anunció la captura de un presunto responsable de desaparición forzada.

El pasado 30 de agosto Policías de Investigación adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión detuvieron a Joseph Alexander "N" en calles de la Colonia Zona Industrial, en el municipio de Guadalajara, en cumplimiento de una orden judicial.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez Especializado en Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial con sede en Tonalá.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto de 2019, cuando Joseph Alexander “N”, en compañía de otros individuos, presuntamente irrumpió en un domicilio de la Colonia Valle Dorado, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El detenido junto a otro grupo portaban armas de fuego y pasamontañas y realizaron la privación de libertad de una persona. La víctima de la acción fue trasladada a una bodega en la Colonia Toluquilla, ubicada en el Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín.

Joseph Alexander "N" fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con su proceso legal.

