Este miércoles 3 de septiembre, el PRI Jalisco, a voz de su presidenta estatal, Laura Haro, afirmó que ha solicitado al área Jurídica del Gobierno de Jalisco que explique por qué hubo omisiones en el proceso legal seguido por casi seis hectáreas de Colomos III que perdió el Gobierno Estatal, tras una sentencia definitiva emitida por un tribunal federal.

Se trata de seis metros cuadrados del Bosque, que ya habían sido adecuados como parte del Parque que se ha impulsado en él. Señaló que se ha solicitado a la titular del Jurídico del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya, que explique por qué, en primer lugar, la defensa del Estado, entonces a cargo de José Luis Tostado Bastidas, no se presentó a la audiencia que tenía en torno al caso en diciembre de 2021, en la administración pasada, la cual fue clave para que se perdieran los derechos de esta parte del Bosque.

"Queremos saber qué pasó. ¿Por qué no acudieron en diciembre de 2021 a una audiencia constitucional que creemos era fundamental para haber ganado este predio? ¿Qué sucedió? ¿ Hubo autoridades coludidas, hubo responsabilidad? Eso hay que decirlo. Entonces, solicitamos que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado nos diga por qué no acudieron a la audiencia constitucional".

"Por eso hoy tenemos tantas dudas y tantas interrogantes", instó Laura Haro. Recordó que fue durante la administración del PRI, con el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, cuando se ganaron tres de los predios, incluyendo el que ahora ha perdido el Gobierno de Jalisco, y que, al tratarse de un parque público y un espacio natural clave para la recarga de los mantos acuíferos, deja de ser un tema partidista y se convierte en un tema de interés social.

"¿Por qué los priistas sí ganamos y por qué hoy se perdió? ¿Por qué los priistas sí logramos un decreto estatal de Protección Hidrológica, y hoy estos gobiernos no han logrado un solo decreto de área natural protegida, cuando de las 11 áreas naturales protegidas estatales que tiene Jalisco, siete fueron declaradas en tiempos de gobiernos priistas?", cuestionó Laura Haro.

En este sentido, además de exigir al Gobierno de Jalisco que explique el porqué de las anomalías y quién está detrás de ellas, pidió que se entregue al Partido y a la ciudadanía, de manera pública, toda la información en torno a la defensa que se ha seguido sobre los predios, pues la responsabilidad no termina con el cambio de administración. "Merecemos, los ciudadanos, saber qué está pasando.

¿Cuál es el estatus legal?, ¿cuál es el estatus jurídico del porqué se perdieron estas seis hectáreas?, ¿qué acciones se van a tomar? Y todas estas peticiones las haremos apegadas al derecho que tenemos los ciudadanos a tener la información y a una rendición de cuentas oportuna", instó la presidenta estatal del PRI.

"Parece que tenemos que ser los ciudadanos y los priistas a quienes nos toque defender lo que, por obligación, deberían defender los gobiernos. ¿Hubo omisiones? No lo sabemos. ¿Hubo falta de pericia? Tal vez. ¿Hubo una inadecuada defensa? Pues si no vas a una audiencia, eso te dice que no hay un interés", añadió.

Dijo que, a partir de la información que deba entregar la Consejería Jurídica, deberán hacerse públicas todas las omisiones en torno al caso, incluyendo si hubo complicidad por parte de las magistraturas estatales o federales, quienes, "sin conocer la relevancia de este espacio público, habrían atendido a otro tipo de intereses".

"Platiqué con la consejera jurídica. Necesitamos trazar rutas de acción puntuales. Sí hay cosas, hay acciones que se pueden hacer; sin embargo, por el sigilo del tema, por la complejidad y por los intereses económicos que hay aquí —porque aquí hay detrás miles de millones de pesos—, pues naturalmente, seremos cuidadosos de la defensa que llevaremos", señaló Haro Hernández.

Afirmó que el PRI está listo, con su equipo jurídico, para interponer los amparos que se requieran, incluso colectivos, ante las instancias federales, que sin duda pondrán a prueba al "Nuevo Poder Judicial".

“También estoy convencida de que la justicia en este país está ‘morenizada’, y que tendremos también que recurrir a instancias internacionales. En este asunto, sin duda, las acciones jurídicas que vayamos a presentar van a poner a prueba al nuevo poder judicial federal, van a poner a prueba a los ministros, porque se tendrán que presentar acciones ante la Suprema Corte Nacional de Justicia", manifestó.

Aunado a ello, y de ser necesario, se recurrirá también a los tribunales de orden internacional, "atendiendo el derecho humano que tenemos las personas de tener un medio ambiente sano".

Por último, afirmó que, debido a todo, el PRI continuará apostando por la defensa de Colomos, como se hizo en la administración de Sandoval Díaz. Permanecerán alerta de las amenazas y amedrentamientos de los que, desde entonces, han sido víctimas, y se estarán haciendo públicas y presentándolas ante las autoridades correspondientes en caso de que estas lleguen a continuar.

