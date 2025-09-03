Ante el problema de movilidad que representa la avenida López Mateos, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, aseguró que desde su administración están abiertos a escuchar a la ciudadanía a fin de alcanzar un consenso para llegar a una solución con justificación técnica, social y económica para la vialidad. En este escenario, no descarta la construcción de un segundo piso ni la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero hasta Santa Anita.

Además, como parte de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento para mitigar el caos vial, anunció que se reunirá con el secretario de Transporte estatal, Diego Monraz, para retomar el transporte escolar en la avenida.

Te puede interesar: Tigre sorprende por la espalda a una veterinaria en Mazamitla | VIDEO

"Estamos de acuerdo en escuchar a las y los ciudadanos, y esto que escuchemos se pueda iniciar a estudiar y tener una justificación técnica. A partir de ello, también una justificación económica. Es decir, mientras haya planteamientos que estén justificados social, económica y técnicamente, pues nosotros vamos a estar con toda la disposición. Lo que sí es que vamos a seguir trabajando, hoy tengo una reunión con el secretario de Transporte para poder buscar la posibilidad de avanzar con el tema del transporte escolar y con algunas otras alternativas que hemos puesto sobre la mesa", mencionó.

La titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Patricia Martínez Barba, señaló que en el ingreso sur de la ciudad hay alrededor de 300 escuelas y planteles educativos que podrían implementar el transporte escolar, lo que aligeraría el congestionamiento vehicular. Velázquez comentó que en la legislatura pasada en el Congreso del Estado se aprobó incluir este tipo de transporte en la Ley de Movilidad de Jalisco. Por ello, Tlajomulco podría convertirse en pionero en Jalisco y abonar a una solución integral para López Mateos.

En tanto, el alcalde destacó que, como vialidades alternas, se han impulsado obras como la rehabilitación de las avenidas La Tijera, Camino Real a Colima, Hidalgo y El Zapote. Sin embargo, en las mesas de diálogo se evaluarán más soluciones, anotó.

"Están sobre la mesa algunos planteamientos, como este segundo piso. La verdad es que a mí me gustaría saber si existe una justificación clara, técnica y que pueda tener viabilidad financiera y la justificación social, que hoy vamos a identificar o buscar identificar con el gobernador Pablo Lemus […]. Si tiene justificación técnica, financiera y social, yo lo veo viable (el segundo piso), y lo que tenga que suceder en López Mateos y en las avenidas más complejas de nuestra ciudad", apuntó.

"(La expansión de la Línea 1 hasta Santa Anita) está sobre la mesa. También está sobre la mesa ese tema. Hay que ver qué alternativas son las más viables. De nuestra parte, repito, hemos tratado de ir contribuyendo también con infraestructura y con vías alternas de comunicación", finalizó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB