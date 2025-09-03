Gracias a una oportuna actuación de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Daniel "N", quien enfrenta acusaciones por presuntamente haber agredido a sus propios padres.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Mesa de los Ocotes, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con las investigaciones, ese día el padre del imputado acudió al hogar para hablar con su hijo sobre su situación laboral y financiera.

La conversación derivó en una fuerte discusión, durante la cual Francisco Daniel "N" habría reaccionado de forma violenta, atacando a su padre con un desarmador, causándole lesiones en el pecho y posteriormente en la cabeza, tras hacerlo caer al suelo.

Al intentar intervenir, la madre del agresor también fue agredida con el mismo objeto. Posteriormente, el presunto responsable se dio a la fuga.

Luego de la denuncia correspondiente y tras reunir elementos suficientes, el Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada el pasado 22 de agosto por elementos de la Policía de Investigación. Sin embargo, no fue hasta el día de ayer que impusieron a Daniel “N” la prisión preventiva como una medida cautelar.

Una vez analizados los datos de prueba, el Juez determinó vincular a proceso a Francisco Daniel "N" por los delitos de violencia familiar y lesiones en perjuicio de su madre, así como por tentativa de parricidio en agravio de su padre.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

AO