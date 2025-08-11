El día de ayer, la Fiscalía del Estado dio a conocer a través de un comunicado la ubicación y detención de Brandon Adrián “N”, supuesto feminicida de una mujer en Tlaquepaque .

Después de que las autoridades dieran seguimiento a un reporte donde se informaba acerca del hallazgo de una mujer sin vida, cuyo cuerpo fue encontrado en la Colonia Las Lomas, en Tlaquepaque, el pasado 13 de febrero, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y La Familia abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

La mujer, de quien las autoridades todavía no reportan el nombre, fue encontrada con quemaduras, por lo que se presume que el sujeto le prendió fuego, aunque no se esclarece si fue antes o después de su fallecimiento .

Tras este hallazgo, se logró identificar a un hombre como presunto causante de los hechos, y se solicitó una orden de aprehensión en su contra el pasado 31 de julio, por el delito de feminicidio.

Luego de realizar trabajos de campo y gabinete, el 7 de agosto de este año se logró cumplimentar la orden de aprehensión a Brandon Adrián “N”, señalado en los hechos, por lo que fue puesto a disposición del Juzgado que emitió el mandato para que responda por el delito que se le imputa .

El señalado fue aprehendido en calles de la Colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, en un operativo llevado a cabo por Policías de Investigación de la Comandancia de Feminicidios.

Para finalizar el comunicado, la Fiscalía del Estado aseguró que pondrá todo su esfuerzo en investigar los casos en los que se vulnere la integridad de las mujeres, con el objetivo de garantizar la justicia, y que además continuará trabajando en este caso hasta deslindar las responsabilidades.

