De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior de país; junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca, despertarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, el sur y suroeste de Oaxaca y el noreste y sur de Chiapas. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá muy nublados; las temperaturas oscilarán en torno a los 29 y a los 15 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 30 km/h.En la melancólica urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 6.2 mm— en el 80% de su región.Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO