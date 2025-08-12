De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior de país; junto al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 21 en el sur de Oaxaca, despertarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, el sur y suroeste de Oaxaca y el noreste y sur de Chiapas. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá muy nublados; las temperaturas oscilarán en torno a los 29 y a los 15 grados centígrados, y el viento Este alcanzará una velocidad de hasta 30 km/h.

¿A qué hora lloverá este 12 de agosto en Guadalajara?

En la melancólica urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica The Weather Channel, se registra la probabilidad de tormenta —con una acumulación de agua de 6.2 mm— en el 80% de su región.

04:00 a 05:00 PM 23 °C Tormenta (90%) Acumulación de agua de 3.7 mm 06:00 a 07:00 PM 23 °C Tormenta (74%) Acumulación de agua de 0.8 mm 08:00 a 09:00 PM 21 °C Tormenta (87%) Acumulación de agua de 1.6 mm 10:00 a 11:00 PM 18 °C Tormenta (96%) Acumulación de agua de 5.2 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

