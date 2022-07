Segob: Adán Augusto, secretario de Gobernación, confirma retenes en carreteras de Jalisco

El secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que el Gobierno federal ha registrado la colocación de retenes de la delincuencia organizada en carreteras de Jalisco. De visita en Guadalajara y tras reunirse con el cardenal José Francisco Robles Ortega, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que trabajan en mejorar la seguridad en el país, pero evadió hablar de las medidas que toman con el argumento de que no pueden dar detalles de la estrategia que aplican.

“Nosotros tuvimos la información de que sí había esos retenes en las fechas en que estuvo ahí el señor cardenal, al día de hoy no tengo que de ayer a hoy haya sido detectado algún retén en el Estado”, precisó.

La denuncia de retenes

El pasasdo 26 de junio, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, señaló que hay retenes del crimen organizado que operan en algunos municipios de Jalisco en los límites con Zacatecas.

Afirmó que fue retenido por miembros del crimen organizado en la zona de Totatiche y Villa Guerrero.

Luego de la declaración de Francisco Robles, el gobernador de Jalisco negó el 29 de junio que existan dichos retenes del crimen: “En Jalisco no hay retenes de la delincuencia organizada. La presencia de estos grupos es un tema en el que estamos trabajando con el Gobierno federal todos los días. Eventualmente puede haber en algún momento la presencia de alguno de ellos que genere alerta, lo hemos hablado de manera clara y puntual. Cuando hay estas situaciones se actúa de manera oportuna”, dijo.

Línea 4 y El Zapotillo

Sobre los recursos para Jalisco, comentó que dan seguimiento al arranque de las obras de la Línea 4 (L4) del tren eléctrico y anunció que en unos días realizará una supervisión de obras en la presa El Zapotillo. Sostuvo que con el gobernador mantiene una relación de respeto y comunicación.

“Haría un llamado al Gobierno del Estado, confiamos en que se puedan hacer las cosas bien y sea para el bien de los habitantes de Guadalajara y de Jalisco. El asunto del pacto fiscal no tiene la mayor importancia, lo importante es garantizar todos los días mejores condiciones de vida”, argumentó.

En materia de los casos de personas desaparecidas, el secretario afirmó que hay avances, pero reconoció que la problemática es grave, comentó que el subsecretario, Alejandro Encinas está por presentar reporte sobre el tema.

Pide esperar los tiempos para hablar de candidatura

Al tocar el tema de sus aspiraciones por la candidatura a la presidencia del país, López Hernández dijo que aún no son los tiempos y que llegado el momento anunciará sus intenciones. Negó que la reunión con simpatizantes que tuvo en Expo Guadalajara fuera un acto anticipado de campaña, se deslindó de las lonas y anuncios, con su imagen, colocados en algunas avenidas de la ciudad.

“Muchos de los que hacen publicaciones o ponen espectaculares con la figura de uno lo hacen no por ayudar si no por perjudicar. He dicho que todo tiene su tiempo y que llegará el momento de las definiciones. Vamos a esperar con paciencia, prudencia e inteligencia” concluyó.

Añadió que sigue trabajando en lo que le corresponde en la administración federal y dijo que parte de sus funciones es difundir los logros del gobierno federal y abonar para la construcción de un mejor país.

JM