Poder Judicial de Jalisco descarta afectaciones por inseguridad en la zona norte

El personal de juzgados ubicados en la zona norte del Estado no ha tenido afectaciones directas por inseguridad o retenes en las carreteras de esa región, sostuvo el magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial.

El juzgador comentó que está en comunicación directa con los trabajadores quienes le refirieron que, hasta el momento no han tenido contratiempos o algún incidente de ese tipo.

“Hablé con los jueces sobre ese tema y me dijeron que no, que por las rutas donde ellos van no han visto retenes. Me dijeron que se menciona que puede haber en algunos caminos a poblaciones, a pequeñas poblaciones; pero los jueces y juezas que están en esa zona me dijeron que no les ha tocado un retén a ellos”, afirmó.

Espinosa Licón argumentó que el clima de inseguridad en la zona limítrofe con Zacatecas tampoco se ha traducido en amenazas en contra de los juzgadores. Descartó que esa situación genere renuencia entre los juzgadores a ser asignados a regiones fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. El magistrado explicó que están abiertos a recibir denuncias y obligados actuar en el tema para proteger al personal.

En las últimas semanas, la situación en la zona norte generó señalamientos del Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, que denunció retenes de la delincuencia organizada. También universidades privadas y personal del Instituto Electoral estatal denunciaron agresiones. Tras hacer una gira por municipios de la región, el gobernador reiteró que no hay retenes en el Estado.

JM