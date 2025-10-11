¿Cómo es el Tequila Express?

¿Alguna vez has viajado por el Tequila Express? Aquí los detalles de este emblemático recorrido.

Entre parajes forrados de cultivos de agave, por el corazón de Jalisco corre el Tequila Express, que más que un recorrido turístico por la región donde nace el licor más característico de México, es una inmersión profunda en la tradición y costumbres de un sitio que vive y respira el tequila, que partiendo desde Guadalajara, se abre paso entre las sombras enmarcadas de la cadena de montañas y el volcán que protegen el municipio.

El Tequila Express entró en operaciones en 1997 , fundado por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) y Ferromex en el marco del 4° Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, por petición del entonces presidente de la Cámara, Xavier Orendain Martínez Gallardo. El proyecto nació con la intención de brindar una nueva forma de explorar Tequila, así como para fomentar el turismo y exponer la trascendencia del tequila para la región y para México .

En sus inicios solo se realizaban recorridos en agosto y septiembre , cuando se llevaba a cabo el encuentro; sin embargo, con el tiempo se fueron organizando más corridas los sábados y domingos de todo el año para atender la demanda. Con ello, se implementaron más actividades recreativas y culturales, como música en vivo con mariachi, cata educativa de tequila y atención bilingüe para turistas. Pero, sobre todo, se reforzó el aspecto histórico y patrimonial del tour: conocer en profundidad el proceso de elaboración de la bebida espirituosa.

Con capacidad para 68 pasajeros, el Tequila Express era un éxito y un plan familiar para el fin de semana, además de que constituía un viaje al pasado gracias a sus vagones del siglo XX. Pero con el tiempo se hizo evidente que el recorrido turístico requería modernización, extensión y rehabilitación a fin de mantenerse vigente.

El año pasado, el Gobierno del Estado, la Cámara de Comercio de Guadalajara y Grupo México Transportes invirtieron alrededor de 200 millones de pesos en la revitalización del tren, luego de 27 años en los que no se intervino el recorrido.

Grupo México Transporte hizo la inversión de mayor calado: 120 millones para renovar las estaciones y rehabilitar la red ferroviaria, mientras que el Gobierno de Jalisco aportó 80 millones de pesos.

Asimismo, la remodelación del Tequila Express abrió el mercado al turismo asiático, comercio en el que la actual administración estatal ha buscado consolidarse.

Con las nuevas remodelaciones, llegaron nuevas destilerías, así como llegar hasta el municipio de Amatitán y hacer más inmersiva la experiencia del proceso de elaboración de tequila.

Con todo, Tequila Express ofrece la que es, quizá, su mayor virtud: una experiencia para disfrutar cada kilómetro rodeado del paisaje agavero, catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad , y que muchas veces resulta inaccesible desde un viaje en carretera.

OA