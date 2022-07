El Gobierno de México no le regatea nada a Jalisco: Adán Augusto López

El país no cambiará si no hay un cambio en Jalisco, aseveró el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en un breve mensaje ante simpatizantes en la Expo Guadalajara.

El funcionario federal afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene especial interés en el Estado y no le regatea nada.

“Cuando empezamos a caminar el país, el lugar más difícil para este movimiento era Jalisco y, sin embargo, los jaliscienses siempre nos respetaron; por eso tenemos una deuda. El país no puede transformarse, no puede cambiar si no hay transformación en Jalisco, llegará muy pronto, yo creo que en dos años y meses, la transformación, el cambio y la reconciliación del nuevo Jalisco; tendrá que construirse un mejor Jalisco para todos”, aseveró.

El secretario fue recibido con porras y gritos de “presidente, presidente”. Al acto acudieron personas de los 20 distritos estatales que fueron llevados en camiones.

Sobre sus aspiraciones a la candidatura presidencial, refirió que no es momento de aspiraciones personales, sino de que estén todos los del movimiento unidos.

En su intervención, el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, dijo que con la presencia de López Hernández dan certeza de que el Estado es importante para la cuarta transformación.

“Todo llega a su tiempo y hoy es tiempo de estar juntos unidos con la misma lucha. Jalisco tiene una deuda con este movimiento y el movimiento una deuda con Jalisco”, dijo.

Durante el mensaje de Lomelí hubo porras y algunos gritos de “gobernador”.

En el acto estuvo presente el gobernador de Tabasco, Manuel Merino Campos, diputados y regidores morenistas.

OA