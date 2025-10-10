El próximo domingo 12 de octubre, peregrinos, danzantes y autoridades eclesiásticas acompañarán a la Virgen de Zapopan en su camino desde de la Catedral de Guadalajara rumbo a la Basílica de Zapopan, en la edición número 291 de la Romería.

Desde hace siglos, este evento congrega en las calles de la ciudad a miles de fieles, quienes en su camino veneran a "La Generala" por sus milagros.

La Romería se ha consolidado como uno de los eventos religiosos más importantes del Occidente de México, pues el año pasado reunió a un aproximado de 2.2 millones de asistentes. Para este 2025, las autoridades anticipan que haya una mayor asistencia al evento, puesto que cae en domingo, previendo la participación de más de 2 millones 500 mil personas.

¿Cuál será la ruta de la Romería 2025?

A pesar de que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan sugirieron un cambio en la ruta de la Romería, argumentando que era petición de los danzantes optar por un recorrido menos demandante, la propuesta fue rechazada por la Arquidiócesis.

De este modo, la Romería mantendrá su recorrido habitual: la "Llevada de la Virgen" partirá desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara, tomará Alcalde hasta la intersección con la avenida Juárez/Vallarta. Continúa por Américas, luego llega a los Arcos de Zapopan. Posteriormente, los feligreses tomarán el andador 20 de Noviembre hasta llegar a la Basílica, donde se celebrará la Eucaristía de bienvenida. La ruta abarca aproximadamente 9.20 kilómetros.

Ruta de la Romería 2025. ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Por la peregrinación, que desde el 2018 es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, habrá cierres viales, cambios en las rutas de camiones y el servicio del tren ligero, además de modificaciones en la ruta de la Vía RecreActiva, por lo que las autoridades sugieren planear y anticipar traslados para evitar contratiempos.

Salvador Zamora Zamora, secretario General del Gobierno de Jalisco, indicó que el domingo se desplegarán al menos 7 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, contemplando además la videovigilancia del C5 Escudo Urbano.

El director de la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco recomendó a las personas que participarán en la Romería cargar con sus medicamentos y no suspender su tratamiento médico, en caso de tenerlo, además de mantenerse bien hidratados y alimentados. Usar ropa y calzado cómodo y adecuado, protección solar y colocar gafetes a menores y adultos mayores.

