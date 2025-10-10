Así luce Cihuatlán ante el paso de la tormenta tropical "Raymond" (VIDEO)

El día de ayer, el Comité Estatal de Emergencias de Jalisco sesionó con autoridades de Protección Civil de los municipios de las regiones Costa Sur y Costa Norte del estado, dando seguimiento a la tormenta tropical "Raymond". Organizaciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como personal de salud, militares y navales participan de las acciones preventivas en búsqueda de mitigar los riesgos por la presencia de este fenómeno climático.

Entre las medidas implementadas destacan la activación de sus Comités Municipales de emergencia, la preparación y activación de refugios temporales, y el reforzamiento del monitoreo en zonas susceptibles a efectos por lluvias, viento y oleaje elevado.

El pronóstico señala que se registrarán lluvias fuertes en la Costa Sur y zona montañosa de Jalisco, además de un oleaje de hasta 4.5 metros. Protección Civil exhorta a la población a evitar actividades en playas y zonas de riesgo.

Sergio Ramírez López, director general de Protección Civil estatal, reveló que los modelos meteorológicos indican que persiste el ingreso de nubosidad, así como la presencia de lluvias y oleaje elevado en los municipios de la costa, por lo que se mantendrán activos los refugios temporales y los puestos de vigilancia a lo largo de la zona.

Si bien el peligro es bajo, se pide a la población evitar ingresar a playas o acercarse a zonas de riesgo. Por ahora solo se presentan lluvias ligeras, aunque podrían intensificarse en las próximas horas.

Así luce Cihuatlán ante el paso de la tormenta tropical "Raymond"

La vigilancia permanece ante el paso de la tormenta tropical "Raymond". Hasta ahora solo se presentan lluvias ligeras, pero la precipitación podría intensificarse en las próximas horas.

