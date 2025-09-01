Retrasos en Manzanillo impactan en distribución de gasolina: Manuel Herrera Vega

El titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera Vega, informó que el Puerto de Manzanillo ha tenido problemas para descargar los combustibles que llegan de importación al puerto, lo que ha afectado a la distribución de gasolina en el Estado.

Herrera Vega aseguró que no se puede hablar de un desabasto de gasolina en Jalisco, aunque reconoció que algunas estaciones se han quedado sin gasolina, debido a que hay un número de terminales que dependen de la importación de combustibles.

"Sabemos por ejemplo que en el puerto de Manzanillo han tenido problemas para descargar los combustibles que llegan de importación por este puerto, debido a cuestiones climáticas, cuestiones fuera del alcance de todos y eso ha impactado de manera negativa en algunos centros de carga", comentó.

Añadió que también se registran atrasos en la importación de combustibles de Estados Unidos por cuestiones logísticas.

"Pero no podríamos hablar de desabasto es muy importante decirlo, hay algunas estaciones de servicio que hoy han tenido problemas de suministro, pero no podríamos hablar de desabasto", añadió.

Para entender mejor: Reportan desabasto en gasolineras de la ZMG

Desde hace siete días, algunas gasolineras han reportado desabasto de gasolina en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente Premium, además de que en algunos establecimientos sólo se permite pagar con efectivo, mientras que en otros regresan a los conductores ante la falta de combustible.

Una de ellas es la que se ubica en el cruce de avenida Acueducto y Valle de Atemajac, en la colonia Los Girasoles, en Zapopan, otra fue la de Mariano Otero y Periférico y una más ubicada en Avenida Las Torres en Zapopan.

Desde hace una semana, los trabajadores de la gasolinera reconocieron que el servicio de abastecimiento ha sido intermitente, pues en algunos días cuentan con ambos combustibles, Magna y Premium, pero otros, la mayoría, sólo cuentan con la 'verde'.

