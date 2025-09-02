Depresión tropical Doce-E se forma frente a Jalisco y Colima, causará lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó al inicio de este martes sobre la formación de la depresión tropical Doce-E frente a las costas de Colima y Jalisco, hoy mismo podría convertirse en tormenta tropical, de ser así, llevará el nombre de "Lorena".

El fenómeno, que podría evolucionar a tormenta tropical y, más adelante, a huracán, se encontraba a 235 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 320 al sur de Cabo Corrientes, Jalisco. A las 0:00 horas presentaba vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Se espera que en las próximas 24 horas cause lluvias puntuales intensas en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y puntuales muy fuertes en la costa de Guerrero. En estos tres estados, los vientos sostenidos podrían llegar a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, y olas de entre 2 y 3 metros.

La trayectoria del meteoro indica que se adentrará en el Pacífico para después virar hacia el continente y tocar tierra como tormenta tropical el viernes 5 de septiembre en la zona de la laguna San Ignacio, Baja California Sur. Después podría atravesar la península y el mar de Cortés, impactando nuevamente en tierra, en Sonora, el sábado 6, en el municipio de Hermosillo.

