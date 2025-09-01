Charros de Jalisco enfrentará al campeón de la Serie del Caribe en la Serie del Tequila

Sin dejar de lado el objetivo de conseguir el campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol 2025, los Charros de Jalisco ya se encuentran enfocados para el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico 2025/2026, y este lunes dieron a conocer la Serie del Tequila, la cual consistirá en dos enfrentamientos de preparación contra los Leones del Escogido de República Dominicana, conjunto que les arrebató el título de la Serie del Caribe en febrero pasado.

Entre la Serie de Campeonato de la LMB que están sosteniendo contra los Sultanes de Monterrey, su deseo por disputar la Serie del Rey y la pretemporada que deben de realizar previo a competir en la LMP, el calendario entre los meses de septiembre y octubre está más que apretado para los Charros, que buscan convertirse en una de las novenas más importantes y ganadoras del país.

Por ello, ante la exigencia que les demanda ser el actual equipo campeón en la LMP e ir en busca de un posible bicampeonato, Jalisco ha preparado una pretemporada con tintes de alta competencia para lograr su principal meta, por lo que, los próximos 4 y 5 de octubre, se verán las caras ante Leones del Escogido en el estadio Panamericano.

“Será una un gran espectáculo ver a Leones del Escogido con todas sus estrellas dominicanas y extranjeras que tienen en su equipo. Así que, nos da gusto que el béisbol siga creciendo en Jalisco. Siempre ha sido nuestro propósito, y se nos han dado las cosas, como ustedes pueden ver, de cuatro temporadas de invierno, hemos sido campeones en dos ocasiones y de nuestra segunda temporada en verano, que es esta, huele a campeón”, comentó José Luis González Íñigo, Presidente del Consejo de Administración de Charros de Jalisco.

Por su parte, Benjamín Gil, manejador de los Charros, dijo que sus dirigidos tratarán de dar su mejor versión contra los campeones de República Dominicana, sin embargo, se tendrá que considerar que vendrán de un importante desgaste por la etapa en la que se encuentran en la LMB.

“Vamos a tratar de ganar los partidos, pero estaremos en etapa de exhibición. Es un orgullo poder ser parte de un evento tan bonito en el que dos grandes organizaciones dentro del béisbol caribeño puedan participar en la preparación rumbo a defender cada uno su corona. Se nos complicará un poquito estar cerca del roster real, y eso sería por un gran motivo que es el lograr el campeonato en verano. A lo mejor algunos de los que están ahorita participando, podrán necesitar un muy merecido descanso".

Serie del Tequila

Leones del Escogido vs Charros de Jalisco

Estadio Panamericano

Sábado 4 de octubre | 18:00 horas

Domingo 5 de octubre | 17:00 horas

SV