Mery Pozos destaca avances en seguridad, economía y bienestar del primer informe de Claudia Sheinbaum

Luego de que este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentara su primer informe de Gobierno, a 11 meses de su gestión al frente del País, la diputada federal por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, aprovechó para destacar algunos de los avances de su administración, especialmente en materia de seguridad, en economía y bienestar de la población.

Entre los logros que destacó la legisladora de Morena fue la reducción del 25% en homicidios dolosos, así como la disminución en casos de secuestro y robo.

Mery Pozos presidenta de la comisión de presupuesto de la cámara, resaltó también la estrategia para el desarrollo económico del País a través del Plan México, mejorando las tasas de empleo e ingreso per cápita y el crecimiento de la economía en general, destacando los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza reduciendo de 51 a 38 millones.

Muestra de todo ello, afirmó la diputada, es la aceptación de la población al desempeño de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien al primer año de Gobierno se ubicó con un 71% de aprobación, cifra más alta respecto de los últimos seis presidentes al mismo periodo, según la encuestadora Mitofsky.

La diputada también mencionó a las transformaciones legislativas del último año, destacadas por la presidenta durante su informe: se trata de 18 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que "fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, libertad y democracia como lo dijo en su informe la Presidenta", manifestó la diputada.

Por último, afirmó coincidir con la mandataria en que México es un País respetado en el mundo entero por ser un pueblo noble, generoso y valiente y que en medio de las circunstancias muestra fortaleza en su economía, con un crecimiento anual, estimado en 1.2 por ciento, y una inversión extranjera directa que ha sido récord en el primer semestre del año con más de 36 mil millones de dólares, razones por las cuales, en conjunto, dijo sentirse muy orgullosa de los resultados dados por el gobierno de Sheinbaum Pardo en estos primeros 11 meses.

YC