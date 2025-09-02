Los Charros de Jalisco lo volvieron a hacer. Impusieron sus condiciones en el estadio Panamericano ante los Sultanes de Monterrey para conseguir otra importante victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol 2025. Con una sólida pizarra de 6-3, Jalisco puso 2-0 la serie y saldrá al norte del país a consumar la misión.

La novena de Benjamín Gil tuvo que demostrar, una vez más, ser un equipo que se antepone a la adversidad, ya que el pitcher abridor Eduardo Vera fue recibido con un doble productor por parte de Ramiro Peña que impulsó a Gustavo Núñez a timbrar en la caja registradora muy temprano en el encuentro.

Aprovechándose del buen inicio que presentaron, los Sultanes duplicaron la ventaja con un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza que le permitió a Peña tener una actuación redonda en la primera entrada, tras llegar a home sin mayor inconveniente.

La reacción de Jalisco no tardó en llegar. Para la segunda baja, Josh Stowers descontó con un doble que mandó a Willie Calhoun a tierra prometida. Más tarde, Stowers tuvo la oportunidad igualar la pizarra en una desconcentración evidente de Sultanes, ya que su pitcher Manny Bañuelos cometió un wild pitch que le permitió a Josh anotar su carrera.

Los Charros continuaron con una ofensiva agresiva y Michael Wielansky se lució con un doble productor que consumaron Josh Fuentes y Alfredo Hurtado para terminar con un episodio más que fructífero en el que se consiguió un rally de cuatro carreras y darle la vuelta a la situación.

En la parte del pitcheo, Vera trabajó a lo largo de cinco capítulos, dejando el juego ganado para Jalisco. No obstante, antes de ceder su lugar, Monterrey pudo recortar superioridad, luego de que Raimel Tapia bateara un doble que impulsó a Sebastián Elizalde.

Tras varias entradas con el cero colgado por ambas novenas, la tensión y el nerviosismo se podía sentir en el inmueble de Zapopan. Sin embargo, rumbo a la recta final, en el octavo inning, la ofensiva de Jalisco volvió a explotar.

Kyle Garlick y Josh Fuentes fueron oportunos al bat y le otorgaron la calma necesaria a Jalisco para consumar un segundo triunfo consecutivo. Con un doble y un sencillo, respectivamente, lograron duplicar la ventaja en la Serie del Campeonato de la Zona Norte.

Y para ponerle la cereza al pastel, Trevor Clifton fue el encargado de bajar la cortina. El cerrador estrella de Jalisco pichó por una entrada y dos tercios en la que se encargó de salvar a sus compañeros y sellar la superioridad de Jalisco en el segundo juego.

Con la balanza inclinada a su favor, los Charros de Jalisco viajarán al norte del país para conseguir una posible barrida en el Walmart Park, cuando se disputen los juegos 3 y 4 de la Serie de Campeonato los próximos miércoles y jueves a las 19:30 horas.

