Charros de Jalisco anuncia su lista de invitados para pretemporada

Este lunes, dieron a conocer la lista de jugadores mexicanos invitados a realizar la pretemporada de cara al inicio del circuito invernal

Por: Andrea Garcia

La escuadra jalisciense iniciará sus trabajos de preparación con un grupo conformado por jugadores jóvenes, elementos con experiencia en la liga invernal, así como figuras consolidadas en el béisbol, no solo nacional, sino también internacional. CORTESÍA

Los Charros de Jalisco tienen una importante misión: defender su corona en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2025/2026. Por lo que, este lunes, dieron a conocer la lista de jugadores mexicanos invitados a realizar la pretemporada de cara al inicio del circuito invernal. Destacándose el nombre de Tirso Ornelas, jardinero de los Padres de San Diego.

La escuadra jalisciense iniciará sus trabajos de preparación con un grupo conformado por jugadores jóvenes, elementos con experiencia en la liga invernal, así como figuras consolidadas en el béisbol, no solo nacional, sino también internacional, los cuales buscarán ganarse un lugar en el roster definitivo comandado por Benjamín Gil.

El anuncio de la pretemporada marca el primer paso en el camino de los Charros hacia el bicampeonato, luego de una histórica temporada 2024-25 en la que vencieron a los Tomateros de Culiacán para poder sumar su tercer título de la competencia. La directiva blanquiazul ha dejado claro su compromiso por mantener un equipo competitivo y con hambre de triunfo.

Se espera que en los próximos días también se informe acerca de los beisbolistas extranjeros que serán partícipes de la pretemporada, misma que iniciará el próximo jueves 25 de septiembre con un jugo contra los Tomateros de Culiacán en La Paz, Baja California Sur.

Lista de invitados a pretemporada 

  • Cátchers
  • Carlos Mendivil
  • Omar Rentería
  • Omar Bustamante
  • Jesús Córdova
  • Gael Guzmán
  • Infielders
  • Mateo Gil
  • Japhet Amador
  • Daniel Castro
  • Jared Serna
  • Christopher Gastélum
  • Luis Carlos Martínez
  • Outfielders 
  • Julián Ornelas
  • Tirso Ornelas
  • José Juan Aguilar
  • Christian Morales
  • Carlos Báez 
  • Víctor Encina
  • Sergio Villalva 
  • Pitchers
  • Manny Bañuelos
  • Alemao Hernández
  • Luis Iván Rodríguez 
  • Luis Payán
  • Mario Meza
  • Adrián Gusman 
  • Isaac Jiménez
  • Gerardo Reyes
  • Alberto Leyva
  • Miguel Aguilar 
  • Gerardo Carrillo
  • Édgar Manzo
  • Alejandro Morales
  • Alan Mundo
  • Diego Carrillo
  • Roberto Castellanos
  • Isaías Félix 
  • Darío Gardea
  • Julio González
  • José González
  • Gael Bojórquez
  • Carlos Hampshire 
  • Francisco López 
  • Jonathan López
  • Bryan Lozano
  • Axel Muñoz
  • Marco Patiño
  • Willy Ramírez
  • Luis Ángel Rodríguez
  • Adrián Ruiz
  • Ángel Sánchez

Calendario de pretemporada

Septiembre

  • Jueves 25 | vs Tomateros de Culiacán | La Paz, Baja California Sur
  • Viernes 26 | vs Águilas de Mexicali | La Paz, Baja California Sur
  • Sábado 27 | vs Los Mochis | La Paz, Baja California Sur
  • Domingo 28 | vs Tomateros de Culiacán | La Paz, Baja California Sur

Octubre

  • Sábado 4 | vs Leones del Escogido | Estadio Panamericano | Zapopan
  • Domingo 5 | vs Leones del Escogido | Estadio Panamericano | Zapopan
  • Jueves 9 | vs Jaguares de Nayarit | Estadio Panamericano | Zapopan
  • Sábado 11 | vs Venados de Mazatlán | Salt Lake City, Utah 
  • Domingo 12 | vs Venados de Mazatlán | Salt Lake City, Utah

MF 

