Charros de Jalisco anuncia su lista de invitados para pretemporada

Los Charros de Jalisco tienen una importante misión: defender su corona en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2025/2026. Por lo que, este lunes, dieron a conocer la lista de jugadores mexicanos invitados a realizar la pretemporada de cara al inicio del circuito invernal. Destacándose el nombre de Tirso Ornelas, jardinero de los Padres de San Diego.

La escuadra jalisciense iniciará sus trabajos de preparación con un grupo conformado por jugadores jóvenes, elementos con experiencia en la liga invernal, así como figuras consolidadas en el béisbol, no solo nacional, sino también internacional, los cuales buscarán ganarse un lugar en el roster definitivo comandado por Benjamín Gil.

El anuncio de la pretemporada marca el primer paso en el camino de los Charros hacia el bicampeonato, luego de una histórica temporada 2024-25 en la que vencieron a los Tomateros de Culiacán para poder sumar su tercer título de la competencia. La directiva blanquiazul ha dejado claro su compromiso por mantener un equipo competitivo y con hambre de triunfo.

Se espera que en los próximos días también se informe acerca de los beisbolistas extranjeros que serán partícipes de la pretemporada, misma que iniciará el próximo jueves 25 de septiembre con un jugo contra los Tomateros de Culiacán en La Paz, Baja California Sur.

Lista de invitados a pretemporada

Cátchers

Carlos Mendivil

Omar Rentería

Omar Bustamante

Jesús Córdova

Gael Guzmán

Infielders

Mateo Gil

Japhet Amador

Daniel Castro

Jared Serna

Christopher Gastélum

Luis Carlos Martínez

Outfielders

Julián Ornelas

Tirso Ornelas

José Juan Aguilar

Christian Morales

Carlos Báez

Víctor Encina

Sergio Villalva

Pitchers

Manny Bañuelos

Alemao Hernández

Luis Iván Rodríguez

Luis Payán

Mario Meza

Adrián Gusman

Isaac Jiménez

Gerardo Reyes

Alberto Leyva

Miguel Aguilar

Gerardo Carrillo

Édgar Manzo

Alejandro Morales

Alan Mundo

Diego Carrillo

Roberto Castellanos

Isaías Félix

Darío Gardea

Julio González

José González

Gael Bojórquez

Carlos Hampshire

Francisco López

Jonathan López

Bryan Lozano

Axel Muñoz

Marco Patiño

Willy Ramírez

Luis Ángel Rodríguez

Adrián Ruiz

Ángel Sánchez

Calendario de pretemporada

Septiembre

Jueves 25 | vs Tomateros de Culiacán | La Paz, Baja California Sur

Viernes 26 | vs Águilas de Mexicali | La Paz, Baja California Sur

Sábado 27 | vs Los Mochis | La Paz, Baja California Sur

Domingo 28 | vs Tomateros de Culiacán | La Paz, Baja California Sur

Octubre

Sábado 4 | vs Leones del Escogido | Estadio Panamericano | Zapopan

Domingo 5 | vs Leones del Escogido | Estadio Panamericano | Zapopan

Jueves 9 | vs Jaguares de Nayarit | Estadio Panamericano | Zapopan

Sábado 11 | vs Venados de Mazatlán | Salt Lake City, Utah

Domingo 12 | vs Venados de Mazatlán | Salt Lake City, Utah

