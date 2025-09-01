Charros de Jalisco anuncia su lista de invitados para pretemporada

Los Charros de Jalisco tienen una importante misión: defender su corona en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2025/2026. Por lo que, este lunes, dieron a conocer la lista de jugadores mexicanos invitados a realizar la pretemporada de cara al inicio del circuito invernal. Destacándose el nombre de Tirso Ornelas, jardinero de los Padres de San Diego.La escuadra jalisciense iniciará sus trabajos de preparación con un grupo conformado por jugadores jóvenes, elementos con experiencia en la liga invernal, así como figuras consolidadas en el béisbol, no solo nacional, sino también internacional, los cuales buscarán ganarse un lugar en el roster definitivo comandado por Benjamín Gil.El anuncio de la pretemporada marca el primer paso en el camino de los Charros hacia el bicampeonato, luego de una histórica temporada 2024-25 en la que vencieron a los Tomateros de Culiacán para poder sumar su tercer título de la competencia. La directiva blanquiazul ha dejado claro su compromiso por mantener un equipo competitivo y con hambre de triunfo.Se espera que en los próximos días también se informe acerca de los beisbolistas extranjeros que serán partícipes de la pretemporada, misma que iniciará el próximo jueves 25 de septiembre con un jugo contra los Tomateros de Culiacán en La Paz, Baja California Sur.SeptiembreOctubreMF