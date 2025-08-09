¿Qué síntomas revelan que el dengue se vuelve grave?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a reforzar las medidas de saneamiento básico, el autocuidado y la percepción del riesgo para prevenir el dengue.

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, que se conmemora el 26 de agosto, el doctor Guillermo Antonio Caballero Lara, de la División de Promoción a la Salud del IMSS, subrayó que es importante retomar las medidas de prevención como: limpiar patios y azoteas, desyerbar, recolectar y eliminar cacharros, tapar los recipientes que contengan agua, usar repelentes y ropa de color claro que cubra brazos y piernas, a fin de evitar picaduras de mosquitos .

El doctor Caballero Lara explicó que el dengue es una enfermedad viral febril que se transmite por la picadura de un mosquito hembra del género aedes aegypti que esté infectado con alguno de los 4 serotipos del virus del dengue y, aunque la población de todas las edades está en riesgo de contraerlo, las personas de más de 60 años, menores de 5 años y embarazadas tienen mayor riesgo de complicarse .

Por su parte, la doctora María del Rosario Niebla Fuentes, coordinadora de Programas Médicos también de la División de Promoción a la Salud del IMSS, destacó que existen síntomas que conllevan a optimizar un diagnóstico oportuno, aunado a que la persona con síntomas viva en una zona de transmisión de dengue o estancia en algunas de estas comunidades, 14 días previos al presentar el cuadro clínico.

“Este cuadro clínico se caracteriza por fiebre, dolor articular, dolor muscular, dolor retro-ocular, cefalea, que puede ir acompañado de rash o exantema, y náuseas. En niños menores de 5 años, se puede sólo se presentar fiebre ”, detalló la especialista del Seguro Social.

Explicó que “se convierte en dengue grave cuando la persona que tiene este cuadro clínico presenta, además: dolor abdominal, vómito persistente y alteraciones del estado mental, o también puede haber Sangrado de mucosas (epistaxis, gingivorragia)" .

La doctora Niebla Fuentes recomendó a las personas que presenten estos síntomas y vivan en una zona de transmisión de dengue, acudir a Urgencias o al Servicio de Admisión Continúa más cercano; para atención y revisión médica oportuna.

El IMSS hace un llamado a todos los derechohabientes y ciudadanos a trabajar de manera coordinada para disminuir los índices larvarios y el número de mosquitos transmisores de dengue. “Retomar acciones de saneamiento básico, así como también solicitar atención oportuna, evitar automedicarse y estar atentos del cuadro clínico, sobre todo en niños, adultos mayores o mujeres embarazadas”.

Con información del IMSS

