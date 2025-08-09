El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que lluvias muy fuertes se registrarán en tres estados la República. Estos son los datos meteorológicos:

Para hoy, la tormenta tropical "Ivo" se desplazará al suroeste de la península de Baja California, no obstante, sus desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de intervalos de chubascos y oleaje elevado en Baja California Sur.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

A su vez, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noreste de México y en combinación con canales de baja presión y con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.

Por su parte, la entrada de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión que se ubicará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, generará lluvias puntuales fuertes en Campeche, Tabasco y Chiapas; así como lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo y Yucatán, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país; muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, costas del golfo de México y océano Pacífico, estados fronterizos del norte y noreste de México y sur de la península de Baja California, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Asimismo, se establecerá la onda de calor en el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas, dándose por finalizada en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 09 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.

Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA