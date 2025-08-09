¿Qué tiene el relleno del chile en nogada que lo hace especial?

Septiembre se acerca y eso significa una cosa para los paladares de los mexicanos: los chiles en nogada están por aparecer para el deleite de todos.

Un platillo emblemático de México, no sólo por sus colores, sino también por la historia e ingredientes que lo acompañan. A medida que nos acercamos al mes patrio, los chiles en nogada aparecen en los menús de las mesas tradicionales de muchas familias mexicanas. ¿Pero sabes qué tipo de carne se utiliza para su relleno?

Hoy en Menú te contamos qué carne se usa para preparar este icónico platillo desde casa, con todo el sabor tradicional.

Con una receta llena de tradición, los chiles en nogada originarios del estado de Puebla, según explica Larousse Cocina, se compone tradicionalmente de un chile poblano relleno de picadillo de cerdo, bañado en salsa de nogada y adornado con perejil y granada roja.

La elección de los ingredientes no es casual: en su presentación, el platillo busca representar los colores de la bandera de México . Pero, ¿Qué hay del relleno del chile?

Si bien su base es la de un chile relleno, los ingredientes protagonistas lo distinguen de los convencionales. La Coordinación de Nutrición de la Dirección General de Personal de la UNAM, en un boletín especializado para los Cendi sobre la temporada de los chiles en nogada, explica que en su relleno tradicional deben incluirse los siguientes ingredientes :

Manzana panochera : Originaria de Zacatlán. Aunque de apariencia maltratada y consistencia dura, aporta un sabor característico.

: Originaria de Zacatlán. Aunque de apariencia maltratada y consistencia dura, aporta un sabor característico. Durazno criollo : De menor tamaño, proviene de Huejotzingo, Puebla.

: De menor tamaño, proviene de Huejotzingo, Puebla. Nuez de Castilla : Fruto del nogal cultivado en Calpan, Puebla.

: Fruto del nogal cultivado en Calpan, Puebla. Pera lechera : De piel amarilla y dura, con pulpa blanca. Se cultiva en Chiautzingo, Puebla.

: De piel amarilla y dura, con pulpa blanca. Se cultiva en Chiautzingo, Puebla. Otro ingrediente usado tradicionalmente era el acitrón (biznaga), pero debido a que esta planta está en peligro de extinción, su uso ya no es recomendable. En su lugar, se sugiere emplear frutas como jícama caramelizada, piña cristalizada o mango verde confitado.

Todos estos elementos se combinan en el relleno para otorgarle su sabor único al platillo. Pero entonces, ¿Con qué carne se recomienda prepararlos?

Si bien Larousse Cocina señala que la carne tradicional para los chiles en nogada es la de cerdo, picada, deshebrada finamente o molida, existen diversas recetas que varían en el tipo de carne utilizada.

Por ejemplo, la receta proporcionada por la Coordinación de Nutrición de los Cendi destaca que se puede usar carne de cerdo, de res, o incluso una combinación de ambas. Aunque resalta que en la preparación tradicional la carne debe ir finamente picada, para fines prácticos se puede optar por carne molida.

El secreto de un buen relleno está en el equilibrio. Debe quedar jugoso, con las frutas cocidas, pero aún firmes, manteniendo su textura y protagonismo en cada bocado . Así, lograrás un chile en nogada digno de las mesas más tradicionales.

