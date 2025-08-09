¿Cómo cuidar las canas para que luzcan mejor?

Parece que las melenas con canas se están poniendo de moda. El tono blanco, plata o gris es cada vez más común, pero como otros tonos también requieren de cuidados. Aquí más detalles:Según expertos de Schwarzkopf Professional, el cuidado adecuado realza tanto el tono como la textura de las canas. Algunos consejos clave son:Lucir una melena con canas ya no es símbolo de descuido. En la actualidad, son sinónimo de seguridad, libertad y elegancia. Cada vez más mujeres optan por dejar de ocultarlas, si quieres rejuvenecer tu look, aquí te mostramos cortes de cabello modernos, ideales para cualquier edad y tipo de rostro.Corte bobEl corte bob es la elección perfecta para esta temporada. Este corte, que se luce cerca de la mandíbula suaviza las facciones y da un aire fresco y natural a las canas. Además:Capas largasWella Professionals recomienda este corte de cabello para quienes no quieren renunciar al largo. Las capas dan movimiento y volumen. Puedes lucir un fleco largo y peinarlo con raya en medio o de lado.Long bobEs una versión más larga que el clásico corte bob, puede llegar justo sobre los hombros. Es también ideal para quienes no desean llevar el pelo muy corto.Según L'Oréal Paris, los cortes long bob aportan sofisticación y estructura. Va bien en todo tipo de rostros.Corte pixieCómodo, moderno y muy favorecedor. Ideal si quieres dejar crecer tus canas desde cero y lucirlas sin complejos. Jane Fonda y Jamie Lee Curtis son referentes del pixie con canas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA