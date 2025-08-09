Así es la depresión resistente a los antidepresivos

La depresión no es asunto que se revuelve con voluntad. Se trata de un problema de salud grave que debe ser atendido por profesionales y, en ocasiones, también requiere de fármacos; aunque no siempre tienen efectos.

Los climas de mayor frío provocan que la gente permanezca más tiempo en casa, que tome menos agua, aumente el sedentarismo, lo que aunado a factores genéticos, sociales y ambientales ocasiona que se presenten episodios depresivos.

Debido a que la depresión es el resultado de interacciones complejas, la principal línea de atención son los antidepresivos, pero en adolescentes hay que trabajar también en la educación y psicoterapia para evitar que el problema se vuelva crónico y limite las actividades de la persona en su desarrollo social.

No obstante, la especialista en Psiquiatría Infantil y Adolescente por la UNAM, Elda Frinne Galicia Moreno, detalló que de los pacientes que reciben atención médica para la depresión, 30 por ciento no responde correctamente al medicamento , por lo que se debe indagar los factores genéticos que influyen en esta respuesta.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2030 la depresión será la tercera causa de discapacidad , por lo que sugiere apoyarse en la farmacogenómica, a fin de responder a este trastorno silencioso.

Se dice que una persona tiene depresión resistente debido a que, pese a una correcta adherencia a dos antidepresivos por seis semanas cada uno, los síntomas persisten . Elda Galicia destacó que esta resistencia puede tener su origen en el estilo de vida del paciente, la forma en la que se le administran las medicinas, pero también se ha identificado una treintena de genes que se han relacionado con la tasa de éxito para aprovecharlos.

Precisó que existen varios tipos de depresión: distimia, atípica, afectivo estacional o la ciclotimia, pero hay también una que se considera resistente a tratamiento, es decir, pacientes que pese a recibir uno farmacológico no presentan mejoría en los síntomas o cambios en su estado de ánimo. Es bastante prevalente porque afecta a, aproximadamente, 30 por ciento de los mexicanos atendidos con algún tipo de medicamento .

Para saber si responderá al tratamiento, comentó Galicia Moreno, en nuestro país se cuenta con pruebas de ADN capaces de identificar hasta 28 genes que determinan cómo el organismo metaboliza los medicamentos, si no los absorbe, lo hace de manera normal o rápida.

Con base en el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, publicado por la Secretaría de Salud, hasta el 4 de noviembre de 2023, en México había 132 mil personas diagnosticadas con depresión, de ellas 36 mil son hombres y 96 mil mujeres.

Con información de SUN

OA