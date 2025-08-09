Minor Hotels anuncia apertura de NH Guadalajara Studios en Providencia

La cadena internacional Minor Hotels, dio detalles de la apertura de su nuevo proyecto hotelero en Guadalajara: NH Guadalajara Studios, un espacio de estadías flexibles ubicado dentro del complejo Punto Sao Paulo, en la colonia Providencia. La inversión destinada al desarrollo asciende a 750 millones de pesos aproximadamente.

El nuevo hotel funcionará bajo un modelo híbrido, con características pensadas para estancias tanto cortas como prolongadas. Estará dirigido a un sector que busca mayor autonomía sin dejar de contar con los servicios y amenidades tradicionales de un hotel. Las habitaciones tipo loft estarán equipadas con electrodomésticos como refrigerador, microondas y parrilla eléctrica, además de utensilios básicos de cocina.

CORTESÍA.

Luis Parra Gutiérrez, director de Forja Grupo Inmobiliario y socio estratégico de Minor Hotels en este proyecto, explicó que el concepto responde a una demanda creciente por opciones de renta institucional, una alternativa intermedia entre los alojamientos informales y los hoteles convencionales. De acuerdo a Parra, el diseño del hotel fue concebido desde 2019 con el propósito de atender a un mercado que requiere estancias más prolongadas, mayor privacidad y funcionalidad sin prescindir de servicios personalizados.

La ubicación fue otro factor determinante en la formulación del concepto. Punto Sao Paulo se considera uno de los corredores corporativos y comerciales más consolidados de la ciudad, lo que permite al proyecto orientarse tanto a visitantes de negocios como a quienes buscan una experiencia urbana extendida.

NH Guadalajara Studios contará con 151 unidades habitacionales, distribuidas en seis tipos de habitaciones tipo loft, todas con equipamiento diseñado para facilitar la vida diaria durante estancias largas. También ofrecerá servicios complementarios como lavandería de autoservicio, restaurante con horario extendido, gimnasio, estacionamiento subterráneo, servicio a la habitación y acceso a áreas de coworking.

Las instalaciones incluirán una sala de juntas con capacidad para 13 personas, así como un rooftop con alberca, terraza y vistas panorámicas de la ciudad. El espacio de coworking estará ubicado en el noveno piso y contará con iluminación natural. Se prevé que la operación del hotel comience durante el último trimestre del año, mientras se llevan a cabo las pruebas técnicas necesarias para cumplir con los estándares internacionales de la marca.

El proyecto forma parte de una estrategia de expansión regional de Minor Hotels en América Latina. Desde la unión con NH Hotel Group en 2018, el conglomerado ha desarrollado un portafolio con más de 560 hoteles en 57 países, que incluye marcas como Tivoli, Avani y Anantara.

Lee también: Rutas de camiones pararán sus recorridos el domingo en GDL

Viviana Guerrero, Commercial Team Leader para América, señaló que NH Guadalajara Studios es una apuesta por atender a una nueva generación de viajeros, personas en constante movilidad que demandan espacios adaptables a sus dinámicas laborales y personales. La proximidad con el hotel NH Collection Guadalajara Providencia permitirá generar una sinergia operativa y comercial entre ambos inmuebles.

La dirección general del nuevo hotel estará a cargo de Karla Olí, quien también lidera el NH Guadalajara Providencia. La propuesta gastronómica será diseñada por el chef Gino Peñasco. Aunque las tarifas aún no se han definido, el equipo se encuentra analizando el comportamiento del mercado local para establecer precios competitivos conforme al perfil del proyecto.

El inmueble se ubicará sobre la calle São Paulo número 2370, en una de las zonas más transitadas de Providencia. Minor Hotels anticipa que esta nueva propiedad se convertirá en un punto de referencia para el turismo corporativo y los profesionales en movimiento, con espacios diseñados para equilibrar productividad y bienestar.

NA