A través de sus canales oficiales en redes sociales, Protección Civil Jalisco dio a conocer que la noche de este miércoles 3 de septiembre de 2025, se registró un sismo de magnitud 4.4 en Manzanillo, Colima , según información proporcionada por la Red Sísmica de Jalisco.

El movimiento telúrico ocurrió a las 21:55 horas (tiempo del centro de México), con epicentro localizado a 0.5 km al este de Manzanillo, Colima . Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud 19.16° N y longitud 104.23° O, con una profundidad de 16 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades estatales informan que no se reportan afectaciones en el estado de Jalisco. Sin embargo, se mantiene comunicación con unidades municipales de protección civil para el monitoreo continuo y evaluación preventiva.

Protección Civil Jalisco reitera su compromiso con la seguridad de la población y recuerda la importancia de mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales:

X: @PCJalisco

FB: Protección Civil Jalisco

Ante cualquier eventualidad, pone a disposición sus canales de atención y exhorta a seguir las recomendaciones correspondientes en caso de actividad sísmica.

No se reportan afectaciones. pic.twitter.com/gYW5hlcumI— Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 4, 2025

