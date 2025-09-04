Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 4 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

