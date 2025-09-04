La lluvia registrada esta tarde en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara ocasionó, una vez más, la caída de más de una decena de árboles en la Perla Tapatía.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, fueron al menos 14 los ejemplares que se vinieron abajo en diferentes puntos del municipio.

Entre los árboles que se vinieron abajo se encontró el que cayó en el cruce de Corregidora y Revolución, en la Unidad Modelo; mientras otro más se vino abajo en Privada Violeta y 5 de Febrero, en la colonia Las Conchas. Uno más fue el de Sebastián Allende y San Pedro, en la colonia San Martin.

La coordinación municipal también reportó el derrumbe de un muro de ladrillo de 30 centímetros x cuatro metros colapsó hacia una malla ciclónica. Los hechos ocurrieron sobre hacienda Tecualtita y Hacienda Cofradía del Rosario, en la colonia Oblatos.

De acuerdo con la coordinación municipal, el área de influencia de la tormenta se registró en las colonias Olímpica, Quinta Velarde, San Martin, San Antonio, La Penal, Cuauhtémoc, Agustin Yañez, Aldama Tetlán, Santos Degollado, San Juan Bosco,

Belisario Domínguez y San Andrés, entre otros.

Tras la tormenta se reportaron algunos encharcamientos en vía pública.

Por ejemplo, en Gigantes y Maria Benitez el nivel de agua sobre la via publica fue de 30 centímetros, mientras que en Río Tizapan y Rio Tuxcueca el nivel alcanzó los 20 centímetros.

Uno de los niveles más altos se reportó en Felipe Angeles y Dionisio Rodríguez, donde el agua llegó a los 70 centímetros de altura.

Por último, la coordinación municipal refirió que al menos 14 vehículos quedaron varados:

En Felipe Ángeles y Dionisio Rodríguez fueron ocho, sin una sola persona lesionada, mientras que en el Canal de San Ramón un automotor fue arrastrado, también sin lesionados.

En el cruce de Manuel de Falla y Francisco Huizar, donde el agua llegó a 50 centímetros de altura, fueron seis los vehículos varados, y tampoco se reportaron personas lesionadas.

CT