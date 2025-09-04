Pueblos Mágicos de Jalisco para pasar las Fiestas Patrias 2025

Estamos en el mes de septiembre, mes en el que se llevan a cabo las Fiestas Patrias para celebrar la Independencia de México

Por este motivo, la gran mayoría de las ciudades, y poblaciones en todo México organizan diversas actividades para realizar en la semana del 16 de septiembre, incluido el famoso y tradicional “Grito de Independencia” que se da el 15 de septiembre por la noche.

Si no quieres quedarte a pasar las Fiestas Patrias en tu lugar de origen, Chat GPT te trae 3 recomendaciones de Pueblos Mágicos en Jalisco a los que puedes ir y celebrar este mes patrio.

Tequila

Es la cuna de la bebida nacional: el tequila. El ambiente en septiembre es vibrante, con desfiles, mariachi, pirotecnia y eventos en las destilerías.

Actividades patrias:

Grito de Independencia en la plaza principal

Tours por fábricas de tequila

Música de mariachi, bailes típicos, antojitos mexicanos

Mazamitla

Un encantador pueblo de montaña con arquitectura tipo alpina, rodeado de bosque y cabañas. Perfecto si buscas un ambiente más tranquilo, tradicional y fresco.

Actividades patrias:

Verbena popular en la plaza

Música de banda y juegos tradicionales

Antojitos locales

Imperdible: Renta una cabaña y disfruta el Grito en familia o con amigos

Tapalpa

Otro bello pueblo de montaña con aire colonial, calles empedradas y un ambiente muy mexicano. Ideal para celebrar las fiestas en un entorno pintoresco.

Actividades patrias:

Festejos tradicionales en la plaza

Ferias con comida típica y música

Eventos ecuestres y pirotecnia

Imperdible: Paseo por "Las Piedrotas"

