Jueves, 04 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Pueblos Mágicos de Jalisco para pasar las Fiestas Patrias 2025

Te compartimos 3 recomendaciones de Pueblos Mágicos en Jalisco a los que puedes ir y celebrar este mes patrio

Por: El Informador

La gran mayoría de las ciudades, y poblaciones en todo México organizan diversas actividades para realizar en la semana del 16 de septiembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estamos en el mes de septiembre, mes en el que se llevan a cabo las Fiestas Patrias para celebrar la Independencia de México

Por este motivo, la gran mayoría de las ciudades, y poblaciones en todo México organizan diversas actividades para realizar en la semana del 16 de septiembre, incluido el famoso y tradicional “Grito de Independencia” que se da el 15 de septiembre por la noche.

Si no quieres quedarte a pasar las Fiestas Patrias en tu lugar de origen, Chat GPT te trae 3 recomendaciones de Pueblos Mágicos en Jalisco a los que puedes ir y celebrar este mes patrio.

Tequila

Es la cuna de la bebida nacional: el tequila. El ambiente en septiembre es vibrante, con desfiles, mariachi, pirotecnia y eventos en las destilerías.

Actividades patrias:

  • Grito de Independencia en la plaza principal
  • Tours por fábricas de tequila
  • Música de mariachi, bailes típicos, antojitos mexicanos

Mazamitla

Un encantador pueblo de montaña con arquitectura tipo alpina, rodeado de bosque y cabañas. Perfecto si buscas un ambiente más tranquilo, tradicional y fresco.

Actividades patrias:

  • Verbena popular en la plaza
  • Música de banda y juegos tradicionales
  • Antojitos locales
  • Imperdible: Renta una cabaña y disfruta el Grito en familia o con amigos

Tapalpa

Otro bello pueblo de montaña con aire colonial, calles empedradas y un ambiente muy mexicano. Ideal para celebrar las fiestas en un entorno pintoresco.

Actividades patrias:

  • Festejos tradicionales en la plaza
  • Ferias con comida típica y música
  • Eventos ecuestres y pirotecnia
  • Imperdible: Paseo por "Las Piedrotas" 

MV

