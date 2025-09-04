Buscan sustituir la importación de productos ferreteros de Asia

Con un llamado a buscar más proveedores locales para abastecer a Estados Unidos y que puedan sustituir las importaciones de países de Asia, esta mañana fue inaugurada la Expo Nacional Ferretera en las instalaciones de Expo Guadalajara.

Javier García, director general de Expo Nacional Ferretera, explicó que esta exposición permite hacer alianzas, cuidar las cadenas de suministro y buscar compradores.

“¿Cómo se combate la incertidumbre? Con alianzas. Tenemos una de las cadenas de productos ferreteros más importantes de Estados Unidos que vienen con toda la intención de ver fabricantes nacionales y llevárselos para exhibir productos en Estados Unidos”.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico del Gobierno del Estado, destacó la importancia de este sector: “El sector ferretero es importante, recordemos que tenemos industrias jaliscienses que son líderes a nivel nacional, que nos llenan de orgullo”.

Además, Garza también insistió en que hace unos años la Expo Ferretera contaba con muy pocos expositores; hoy se tiene la mayor parte del recinto ferial ocupado. “El hecho de que vengan compradores de Centroamérica y se tenga una exportación desde nuestro estado hacia esos países y Estados Unidos nos habla de las nuevas oportunidades”, señaló Garza.

EL INFORMADOR / J. Acosta

Asimismo, el coordinador precisó que la renegociación del T-MEC abrirá nuevas oportunidades a este sector para que lleguen más fábricas a Jalisco y luego puedan ser exportados. “Asia es un jugador importante y el área de oportunidad que vemos es que muchos de esos productos que hoy se están importando se pueden fabricar en el país”.

EL INFORMADOR / J. Acosta

Expo Nacional Ferretera cuenta con más de mil 200 expositores y espera la asistencia de más de 60 mil visitantes nacionales y extranjeros. Por su parte, Luiz Bellini, director general de RX México, dijo que este evento es el punto de encuentro más relevante de la industria ferretera en el país.

EL INFORMADOR / J. Acosta

"Para nosotros RX México esta feria representa lo mejor de nuestra visión, generar comunidades sólidas, conectar mercados y abrir oportunidades de negocio que impulsen el crecimiento económico", finalizó.

