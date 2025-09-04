Clima HOY: Llegan tormentas este viernes a Guadalajara a esta hora

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presentará lluvias viernes 05 de septiembre, de acuerdo a lo pronósticos.

Meteored prevé para Guadalajara este viernes cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 27 km/h por la tarde.

Te puede interesar: "Lorena" baja potencia antes de impactar en tierra

El pronóstico de lluvia para Guadalajara el viernes es del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso . El pronóstico de lluvia seguirá para el fin de semana.

Lluvia en Guadalajara

02:00 horas 17 °C Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 11:00 horas 22 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 14:00 horas 25 °C Tormenta (40% de probabilidad de lluvia) 17:00 horas 23 °C Tormenta (80% de probabilidad de lluvia) 20:00 horas 20 °C Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia)

La probabilidad de lluvia para Guadalajara el viernes es más alta por la tarde y durante las primeras horas de la noche .

Clima nacional del viernes 05 al domingo 07 de septiembre de 2025

En el transcurso del viernes, el ciclón tropical “Lorena” cruzará la península de Baja California y el golfo de California para internarse en Sonora . En su trayecto, continuará interaccionando con el monzón mexicano, originando fuertes rachas de viento y lluvias fuertes a intensas en el noroeste de México, con lluvias puntuales torrenciales en Sonora. Asimismo, se mantendrá el oleaje elevado con posible formación de trombas marinas frente a la costa de Sonora. Por su parte, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el occidente del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, misma que dejará de afectar a México al finalizar este día.

Durante el periodo de pronóstico, el sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el norte del golfo de México, manteniendo las rachas de viento de hasta 60 km/h en el noreste del país; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, condiciones que serán reforzadas el día domingo con lluvias muy fuertes en dichas entidades.

Canales de baja presión sobre el interior de México y divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA