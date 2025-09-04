Clima HOY: Llegan tormentas este viernes a Guadalajara a esta hora

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presentará lluvias viernes 05 de septiembre, de acuerdo a lo pronósticos.Meteored prevé para Guadalajara este viernes cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente. Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 27 km/h por la tarde.El pronóstico de lluvia para Guadalajara el viernes es del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. El pronóstico de lluvia seguirá para el fin de semana.La probabilidad de lluvia para Guadalajara el viernes es más alta por la tarde y durante las primeras horas de la noche.En el transcurso del viernes, el ciclón tropical “Lorena” cruzará la península de Baja California y el golfo de California para internarse en Sonora. En su trayecto, continuará interaccionando con el monzón mexicano, originando fuertes rachas de viento y lluvias fuertes a intensas en el noroeste de México, con lluvias puntuales torrenciales en Sonora. Asimismo, se mantendrá el oleaje elevado con posible formación de trombas marinas frente a la costa de Sonora. Por su parte, la onda tropical núm. 30 se desplazará sobre el occidente del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, misma que dejará de afectar a México al finalizar este día. Durante el periodo de pronóstico, el sistema frontal núm. 1 permanecerá extendido con características de estacionario sobre el norte del golfo de México, manteniendo las rachas de viento de hasta 60 km/h en el noreste del país; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, condiciones que serán reforzadas el día domingo con lluvias muy fuertes en dichas entidades.Canales de baja presión sobre el interior de México y divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA