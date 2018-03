Prácticamente normal, el servicio de transporte público: Semov

Luego de cuatro días del paro camionero en el que participaron algunas rutas del transporte público de la metrópoli, la tarde de este lunes la Secretaría de Movilidad (Semov) informó que el servicio ya se normalizó.

Por la mañana, Gustavo Flores Delgadillo, director de Transporte Público de Semov, reportó prácticamente regularizada la operación del transporte público, aunque detectó algunos derroteros que no estaban al 100% con el número de unidades, lo cual se subsanó en el transcurso del día.

"Prácticamente tenemos normalizado el servicio en Zona Metropolitana. Hay algunas rutas que no han incorporado a lo mejor el 100% (de las unidades), pero prácticamente arriba de 90% ya se encuentra, estamos validando sobre todo la frecuencia y las unidades que se incorporaron en las dos rutas (622 y 626) que establecieron el paro de manera más permanente", indicó por la mañana el funcionario.

Desde temprana hora la dependencia decidió proporcionar apoyo con la introducción de 36 unidades distribuidas en las rutas: 622, 626 y 629. La circulación de los camiones continuará todo el lunes a pesar del reporte de que por la tarde ya estaba regularizado el servicio.

La señora Isaura Muñoz, usuaria de la ruta 622, corroboró que esta mañana no tuvo problemas con el servicio de transporte público.

"Ahora no tardó mucho el 622, ni el otro camión de la ruta 647. El viernes sí me tuve que ir en uno del DIF porque no pasaba el 622", dijo.

En una parada de la ruta 622 ubicada afuera de la Clínica 89 del IMSS, se observó por la mañana la operación de los camiones, en una ocasión pasaron con una diferencia de sólo dos minutos; luego, una siguiente unidad circuló 10 minutos más tarde.

El 1 de marzo rutas de transporte iniciaron un paro camionero, de acuerdo a la autoridad ese día suspendieron el servicio 16 rutas, seis de forma total y 10 parcial. No obstante, los transportistas, quienes tienen entre sus principales demandas que se les autorice subir a 10 pesos el precio del pasaje, aseguraron que fueron 80 los derroteros que no estuvieron en circulación. Paulatinamente, el servicio se fue regularizando.

OA