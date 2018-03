Transportistas reanudarán servicio este lunes

Luego de cuatro días de paro, transportistas anunciaron que este lunes se regularizará completamente el servicio en las rutas que desde el jueves pasado no circularon, en demanda de aumentar la tarifa a diez pesos.

Enrique Galván, representante de los transportistas inconformes, informó que tras una asamblea con los empresarios que se sumaron a la medida, acordaron reanudar labores este lunes, aunque seguirán con la exigencia de que se incremente el costo, pues afirman que la tarifa de siete pesos es insostenible por el aumento en los combustibles, refacciones y otros insumos. Añadió que el próximo martes acudirán al Congreso del Estado para demandar reformas a la Ley de Movilidad y que se exija a la comisión tarifaria reunirse para liberar la tarifa autorizada a nueve pesos y se revisen números para determinar el incremento a diez pesos.

“Aceptamos el diálogo como el gobierno lo está proponiendo no importa que sea con otros compañeros, no es protagonismo. Levantamos el paro y acudiremos al Congreso para destrabar lo que el gobernador no tiene sensibilidad política y desde luego porque sabemos de las molestias que genera a los usuarios, a la sociedad en general por la falta de servicio”, expuso Galván.

El líder camionero ofreció disculpas a los miles de usuarios afectados por la suspensión, pero justificó que no tuvieron otra alternativa para llamar la atención de las autoridades.

Durante los cuatro días de paro los transportistas dejaron de ingresar 28 millones de pesos, con un promedio de un millón de viajes por día que no se realizaron, en las dos mil 800 unidades que aseguran dejaron de circular. El líder transportista negó que se trate de pérdidas para los empresarios.

“Eso dejamos de ingresar, no perdimos porque nos sale más caro meter ahorita las unidades a trabajar. Dejaron de ingresar por la prestación de servicio, para nosotros no fue ninguna pérdida”, argumentó.

Galván denunció que se les intentó coaccionar a firmar para sumarse al modelo ruta empresa, a cambio de autorizar la tarifa de ocho pesos, pero reiteró que no aceptarán sumarse al nuevo modelo.

Sobre el sistema de prepago dijo que no se oponen, pero demandan que se simplifique su funcionamiento y reiteró las críticas a la empresa Tisa. Respecto a los transvales para estudiantes, adelantó que propondrán que los transportistas credencializen a los beneficiarios. Planteó que pedirán que desaparezcan los camiones adaptados con rampas para sillas de ruedas a cambio de habilitar unidades exclusivas para personas con alguna discapacidad.

Los transportistas tendrán una nueva reunión el próximo 12 de marzo para evaluar medidas y nuevas acciones a tomar.

Este domingo se reportó suspensión en el servicio de las rutas 623-A, 171, 622 (parcial), 619, 101, 635, 626, 641 (Parcial), 637, 636-A, 358, 632, 619-A, 207, 647 (Parcial), 231, 623, 629, 619, 644-A, 644-B, 640, 614, 615, 55, 51, 608 (parcial), 320, 156, 50B, 110-A,645, 605 (Parcial), 15, 174, 321, 142 (Parcial).

