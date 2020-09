Por “pugna entre cárteles” eligen a Jalisco para comenzar la búsqueda de sus desaparecidos

Debido a la pugna existente en el Estado de Guanajuato, entre los cárteles Santa Rosa de Lima y el Nueva Generación, familias de personas desaparecidas unidas en el colectivo “A tu encuentro” acudieron nuestra Entidad para buscar aquí a sus seres queridos.

El tercer grupo de familias de la organización acudió este jueves al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para analizar los registros existentes de cuerpos de personas sin identificar bajo su resguardo, con la esperanza de encontrar ahí a sus familiares, aunque hasta el momento no se han presentado resultados positivos.

El colectivo “A tu encuentro”, compuesto por más de 150 familias en busca de sus desaparecidos, fue fundado a finales de 2019 “ante la ola de violencia que ha ido en aumento en los últimos años”, por lo que la organización comenzó apenas a realizar la búsqueda en campo de manera autónoma, eligiendo Jalisco como el primer estado a visitar, explicó José Gutiérrez, representante de la organización.

Gutiérrez señaló que las familias decidieron salir a buscar por ellos mismos a sus seres queridos dada su experiencia en Guanajuato, pues si bien existen registros mediante los cuales se les comparte información sobre los cuerpos de personas sin identificar, han notado que las autoridades no cuentan con la organización debida para darles respuesta, pues en ocasiones la Fiscalía de Guanajuato aseguraba desconocer el paradero de sus familiares cuando éstos se hallaban ya en los descansos forenses y no querían que esto ocurriera en otras entidades por hacer la búsqueda “a distancia”.

Aunque el representante aseguró que sí han recibido apoyo por parte de las autoridades de nuestro Estado, las primeras 30 familias que acudieron a la búsqueda la semana pasada “no se fueron con un buen sabor de boca” pues el personal del IJCF les dijo que “sólo tenían datos de los cuerpos sin identificar ingresados desde octubre de 2018” y no de fechas anteriores, por lo cual “sintieron que la búsqueda no se realizó”.

Como respuesta, señaló José, las autoridades jaliscienses se comprometieron a establecer una nueva fecha para compartirles la información correspondiente a los cadáveres que ingresaron al Instituto y que no fueron identificados por sus familiares, antes del corte mencionado.

“Ante estas fallas, nosotros creemos que hace falta fortalecer a las instituciones. No se trata sólo de quitar a los funcionarios que no hacen bien su trabajo, porque pueden cambiarlos, pero si el sistema no se organiza desde raíz esto no va a cambiar. Vemos que, en muchas ocasiones en un tema de presupuesto, de elegir a los mejores perfiles. Es lamentable que tengan que pasar este tipo de cosas para que empecemos a tener los registros adecuados, pero también es necesario entender que la gente sigue desapareciendo, que seguimos teniendo grupos de la delincuencia organizada fortalecidos. Necesitamos instituciones que dejen de gastar en publicidad y que empiecen a dar resultados”, expresó José.

