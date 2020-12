Por omisiones en accidente, vinculan a policías municipales de Cuquío

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que agentes del Ministerio Público de la dependencia lograron que un juez de control y oralidad vinculara a proceso a dos policías municipales de Cuquío, identificados como Luis Antonio “N” y Cuauhtémoc Alejandro “N”, por delitos cometidos en la administración de justicia.

Ambos elementos fueron vinculados por no custodiar o dejar de custodiar injustificadamente el lugar de los hechos, materia del delito, hasta su entrega a la autoridad competente o hasta recibir indicación expresa de dejar de custodiar, delito considerado en el artículo 154, fracción XIV, del Código Penal del Estado.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2018, cuando una persona de la tercera edad, que montaba a caballo, perdió la vida tras un accidente con un vehículo.

Al arribar como primeros respondientes al sitio del accidente, los elementos de la policía municipal no atendieron sus obligaciones de resguardar el lugar de acuerdo con el protocolo que marca la ley, no pidieron mando y conducción del Ministerio Público, no acordonaron el sitio en cuestión y por lo tanto no llegaron autoridades (policías investigadores y peritos) para continuar con el procedimiento de ley.

En su defensa, los uniformados alegaron que recibieron instrucciones de autoridades municipales de retirarse del lugar.

Tras valorar las pruebas, el juez de control y oralidad, Alfredo Rizo López, resolvió vincular a proceso a los dos policías, dictó como medidas cautelares la presentación mensual de los vinculados y vigilancia por parte de la Unidad de Medidas Cautelares.

El Ministerio Público también formuló imputación contra tres servidores públicos municipales que participaron en los hechos; sin embargo, no fue concedida su vinculación porque el Juez consideró que no se aportaron suficientes datos de prueba.

