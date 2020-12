Sentencian sólo a uno por cada 500 autos robados

El 19 de enero de 2019, César David esperó a que el conductor de un vehículo se estacionara en su casa en la calle Libertad, en el Centro de Guadalajara, para robarle el auto con un cuchillo y una pistola de juguete. Sin embargo, al intentar huir chocó unas cuadras adelante contra varios coches estacionados.

Éste fue uno de los pocos ladrones de autos que obtuvo una sentencia condenatoria en este año. Y fue porque lo detuvieron en flagrancia casi de inmediato.

En Jalisco, por cada 500 vehículos particulares hurtados, sólo una persona es sentenciada en el Poder Judicial, en promedio.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, entre enero de 2018 y septiembre pasado solamente 90 personas han obtenido una sentencia condenatoria por robo de vehículos en el nuevo sistema de justicia (en procedimiento abreviado). Sin embargo, en el mismo lapso fueron reportados casi 44 mil vehículos particulares robados en el Estado.

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, explicó que al ser Jalisco uno de los Estados donde más robos se cometen (es segundo lugar nacional en este año), debería contar con más procesos penales iniciados y obtener un mayor número de sentencias. “Es ridículo. Vivimos en uno de los Estados donde más robos se cometen y, en contraste, es donde menos sentencias se dictan. Los aplicadores del nuevo sistema de justicia no hacen bien su trabajo... o son incompetentes o están vinculados con la delincuencia… no hay más”.

El integrante del Observatorio de Seguridad Pública presumió que la alta impunidad radica, sobre todo, en la permisión de algunas autoridades municipales y estatales. “Esto se debe a la posible complicidad entre algunas autoridades y las bandas de la delincuencia organizada que se dedican al robo de autos”.

Por eso recomendó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco para que se investiguen las áreas relacionadas con el combate de este delito.

Piden la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar a las dependencias que deben combatir este ilícito en el Estado. EL INFORMADOR/Archivo

FISCALÍA

Recomendaciones

La mayoría de los robos de los vehículos (75%) es cuando permanecen en lugares estacionados durante mucho tiempo, los cuales son forzados con algún aditamento como las chorlas.

En el caso de los vehículos nuevos y extranjeros, que cuentan con sistemas de seguridad sofisticados, son los que se roban a mano armada, ya que necesitan de las llaves para llevárselo.

Evite:

Lugares obscuros, solitarios o despoblados.

Zonas comerciales solitarias a punto de cerrar.

Lugares donde se encuentren grupos de personas en actitud sospechosa.

Usar la misma ruta al trasladarse.

Dejar su vehículo por mucho tiempo en el mismo lugar y solo.

Medidas de prevención:

Coloque a su vehículo un sistema de seguridad como: alarmas, cortacorrientes y candados.

Verifique que su vehículo quede debidamente cerrado y con los seguros colocados.

Deje su auto en calles iluminadas y transitadas. Si puede, utilice los estacionamientos a su alcance.

Antes de subir y al bajar del vehículo, cerciórese que no haya personas sospechosas, escondidas o rondando su vehículo.

Circule con seguros puestos y las ventanillas que no utilice debe mantenerlas cerradas.

De noche, de preferencia circule por lugares transitados e iluminados.

Evite subir a personas desconocidas.

No deje las llaves puestas y el vehículo encendido.

Conserve en un lugar seguro los documentos originales de su vehículo, como factura, tarjeta de circulación, pagos de tenencia y refrendos, entre otros. Y tenga sólo copia de éstos en su automóvil.

Ni con pruebas de los que robaron su auto los detienen

“Es una desprotección para nosotros”, lamenta Alberto después del robo violento de su vehículo y de que el Ministerio Público se negó a capturar a los responsables, pese a la evidencia irrefutable: tenía las fotografías de ellos con el auto robado y sabía la ubicación de los criminales.

Alberto circulaba en su auto sobre Javier Mina, al Oriente de Guadalajara, cerca de la media noche. Al llegar al cruce con Aquiles Serdán lo frenó la luz del alto en el semáforo, por lo que detuvo su marcha, lo que fue aprovechado por tres sujetos que aguardaban en la esquina, los cuales se le aproximaron con armas de fuego.

Tras apuntarle con sus pistolas, lo obligaron a que descendiera de su vehículo y después se fueron en éste (le robaron también su celular y su cartera).

La víctima se dirigió hacia la tienda de conveniencia que está en la esquina y pidió ayuda, por lo que rápido se pudo comunicar con las autoridades para denunciar el robo. Luego, sus familiares lo asistieron.

Un par de horas después, Alberto pudo tener acceso a internet y trató de cambiar las contraseñas de las cuentas y de las tarjetas.

En ese momento se percató de que comenzaron a subir a la nube de su cuenta de Google las fotografías de los ladrones, quienes posaban frente a su vehículo dentro de un motel que él identificó.

“Hay muchos moteles, pero ese en particular yo lo conocía, estaba por esa zona, por lo que le informe al Ministerio Público que yo tenía fotos de los delincuentes y en dónde estaban”.

Para su sorpresa, los investigadores le repitieron “que esa evidencia no les servía, que con eso no podían obtener una orden de un juez para verificar el motel… y que podían violar sus derechos humanos”.

No habían pasado tres horas del robo, por lo que les insistió en que fueran a verificar el motel, pues se escondían en el lugar para no ser localizados tras el reporte.

“Me metí casi a la fuerza a las oficinas de la Policía Cibernética y me sacaron a empujones. Hay una colusión entre todos, lo aseguro como civil. En este momento, la Policía no me protege de nada”.

El vehículo fue recuperado una semana después con las llantas ponchadas, sin estéreo. Se presume que fue utilizado para delinquir. Se lo entregaron en dos días y sin más trámites, pese a que él insistía en que investigaran el hecho con la evidencia que mostró.

“Ahí está la carpeta de investigación en la Calle 14 de la Fiscalía General de Jalisco. Les imprimí todas las fotos de quiénes eran los delincuentes y me dicen que no las pueden anexar porque no son personas que estén presentadas ante la autoridad”.

Es uno de los casos pendientes en Jalisco.

GUÍA

¿Qué hacer?

En caso de robo, acudir a las oficinas de la Fiscalía del Estado, en Calle 14 número 2567, en la Zona Industrial.

Teléfono del conmutador: 33-3837-6000. Y fuera de la zona metropolitana: 01800-6409-298.

Debe ir el propietario del auto y la persona que sufrió el robo, con los siguientes documentos en original y dos copias:

Identificación oficial.

Factura del automóvil.

En caso de no contar con factura, llevar documento que contenga los datos del vehículo.

Al denunciar, recuerde y proporcione los datos de lo sucedido.

Si su auto fue regularizado, lleve los documentos que acrediten el pago de los impuestos por la compraventa, así como los pagos de refrendo.

Según la Fiscalía del Estado, entre enero de 2018 y septiembre de 2020 fueron robados 43 mil 898 vehículos particulares (patio de unidades recuperadas). EL INFORMADOR/Archivo

Liberan a la mitad de los detenidos

A Abel le robaron su Chevy y dos años después lo encontró almacenado en un corralón; sin embargo, la Fiscalía de Jalisco se lo negó durante ocho meses. Cuando por fin se lo entregaron, medio año después, lo llamaron para que identificara al delincuente sobre quien pesaban los cargos por una docena de vehículos. “Al año, el tipo ya estaba otra vez en la calle”.

En Jalisco, de las personas detenidas por robo de auto prácticamente liberaron a la mitad, pues de dos mil 245 detenidos desde el 2016 a septiembre pasado, sólo se vincularon a proceso a mil 164, según la Fiscalía del Estado. Incluso, en este año detuvieron a menos personas que en 2019.

Aunque según las cifras oficiales hubo un descenso en el robo de vehículos en 2020, la percepción de inseguridad se mantiene porque la impunidad no redujo, expuso Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio “Jalisco Cómo Vamos”.

“En todos los delitos tenemos una deuda pendiente con la impunidad. Está bien que roben menos, pero de los que se roban a quién atrapas, a cuántos vinculas a proceso… y de esos cuántos son sentenciados, porque el más importante inhibidor del crimen es que el que lo cometa tenga la sospecha de que lo atraparán. Pero aquí es al revés: hay la certeza de que te puedes ir sin castigo”.

Francisco Jiménez, integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que los pocos resultados se deben al inadecuado funcionamiento del sistema de justicia, desde el primer respondiente hasta falta de pericia del agente del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación, donde el juez de control no encuentra los resquicios para vincular.

“Si no se llevó un debido proceso, es una investigación deficiente que va a redundar en una libertad de un delincuente de una manera relativamente rápida”.

Chacón insistió en que la baja en los robos no implica una mejor estrategia. “Que sepamos quiénes se los roban y por qué, pero en esa parte todavía no llegamos, porque incluso el sistema financiero tiene que participar de algo tan grande y complejo de mover”.

PUNTEO

Destaca Tlajomulco en las detenciones

La Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía de Jalisco informó que desde el año de 2018 y hasta septiembre pasado, solamente se han sentenciado a 90 personas por el robo de vehículos, en procedimiento abreviado.

No obstante, la mayoría de estas corresponde a municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La Fiscalía Regional reporta que solamente se han logrado tres sentencias condenatorias por robo de vehículos: dos casos ocurridos en Lagos de Moreno y Puerto Vallarta en 2018 y uno más en este último municipio en 2019.

En 2020 no hay sentencias condenatorias.

Tlajomulco es el municipio con más personas detenidas: 237 en este 2020.

Sólo hay cuatro más detenidos en el año: dos en El Salto, uno en Zapotlán y otro en Lagos de Moreno.

El año pasado fueron 159 detenidos en Tlajomulco y otras 15 personas en otros municipios.

Recuperan sólo tres de cada 10 vehículos

Cuando se levantó José Luis Rodríguez en su casa en Zapopan, su camioneta ya no estaba. Sin embargo, el vehículo pudo ser recuperado dos semanas después, ya que la encontraron en el municipio de Magdalena. Hasta se la habían “enchulado”, con vidrios polarizados, llantas, rines y chicharra de judicial. “Le hicieron de más”.

De 2018 y hasta septiembre pasado, han denunciado en Jalisco el robo de 43 mil 898 vehículos, de los que se han recuperado 15 mil 252, de acuerdo con información otorgada vía Transparencia por la Fiscalía del Estado.

Aunque esta última cifra incluye vehículos robados de años anteriores a 2018, en general representa la recuperación de tres unidades particulares por cada 10 robadas en la Entidad en ese periodo.

Sin embargo, Jalisco aún se mantiene en el segundo lugar nacional en el robo de vehículos, al sumar entre enero y septiembre pasados siete mil 853 ilícitos, sólo por debajo del Estado de México, que acumuló 23 mil 371 denuncias.

Al estar convencido de que las autoridades están involucradas en la dinámica que hace tan exitoso e impune el robo de autos en Jalisco, el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, consideró necesario que la Fiscalía Anticorrupción indague a las dependencias de impartición y procuración de justicia.

“Debe jugar un rol muy importante la Fiscalía Anticorrupción para que de manera ejemplar se castigue a los funcionarios corruptos cuando hay una denuncia”.

Sin embargo, para llegar a este punto, la dependencia debe depurar y mejorar sus capacidades, pues en tres años de operar solamente ha podido sancionar penalmente a un servidor público. Y fue por abuso de autoridad. “Los órganos internos de control del Poder Judicial deben actuar”.

Tlajomulco es el municipio con más personas detenidas: 237 en este 2020. EL INFORMADOR/Archivo

INSTITUCIONES DE SEGUROS

Guadalajara, líder en este delito

En su reporte de octubre, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) colocó a Guadalajara en el primer lugar de municipios donde más vehículos asegurados se roban a nivel nacional.

En los últimos 10 meses, robaron en Guadalajara cinco mil 312 vehículos.

Zapopan se ubicó en el tercer sitio nacional, al llegar a mil 996 en el mismo periodo.

al llegar a mil 996 en el mismo periodo. En los últimos tres años, 54% de los vehículos robados en Guadalajara fue con violencia.

Y 50% de los robos en Zapopan fue con violencia.

Vehículos más robados con seguro en el país

Submarca Cantidad en 2020 Versa 3,667 NP300 2,860 Tsuru 2,622 Aveo 2,554

• Nissan y General Motors concentran la tercera parte de los vehículos robados.

Fuente: AMIS.

Sigue #DebateInformador

¿Cuál colonia es la más peligrosa para el robo de vehículos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador