Por no usar chaleco con placa, le quitan moto recién salida de agencia

Luis iba rumbo a su casa, por la Avenida R. Michel, en una motocicleta que acababa de comprar. Lo frenó el operativo que inició ayer para sancionar a quienes no llevaran chaleco y placas marcadas en él. Fue uno de los primeros a los que les retiraron su unidad en el arranque de la movilización.

No sólo no llevaba su chaleco. Tampoco mostró placas, factura, tarjeta de circulación o licencia. Intentó justificarse, pero igual le aseguraron la moto. Luis pagará alrededor de tres mil pesos por el cobro de las multas y la grúa para recuperar una moto por la que pagó 15 mil pesos.

“Yo nunca había leído el reglamento”

Hasta el cierre de esta edición, 57 motocicletas habían sido retiradas en el operativo. EL INFORMADOR / G. Gallo

Hace sólo una semana, Ricardo Cadena compró una motocicleta para los traslados a su trabajo. También adquirió un casco y un chaleco. Ayer salió a la calle creyendo que eso sería suficiente, pero al circular sobre la Avenida R. Michel fue alcanzado por elementos de la Policía Vial. ¿La razón? Su chaleco no tenía impreso el número de las placas en la parte posterior.

“Nunca antes había tenido una motocicleta. No tomé ningún curso para manejarla ni había leído el reglamento; yo nada más me compré mi casco y chaleco porque había escuchado que eso pedían, pero no sabía que tenía que ponerle los números de la placa. De haber sabido, se los hubiera puesto para que no me multaran”, dijo.

Si bien el operativo para detectar a motociclistas que no circulan con las condiciones básicas de seguridad en la Entidad inició a principios de febrero, ayer comenzó la “caza” de quienes no portan un chaleco reflejante con el número de placas en la parte posterior, tal como lo anunció el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, el pasado 13 de febrero.

La estrategia, informó, será permanente con la finalidad de hacer cumplir el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, a pesar de las peticiones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) para retirarla, al considerarla “discriminatoria” e “inconstitucional”, y que ya había sido desechada por la administración estatal pasada.