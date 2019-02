Se manifiestan motociclistas contra Ley de Movilidad

Alrededor de medio centenar de motociclistas se manifestaron la mañana de este viernes en la Glorieta Minerva en contra de la obligación impuesta por la Ley de Movilidad de conducir utilizando un chaleco que incluya sus números de placas en la parte posterior.

"No compramos las motos para delinquir ni hacer sicariato. Somos motociclistas que andamos rodando en las calles"

José Romero, presidente de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista (RCCM), reclamó que la medida vulnera los derechos de los motociclistas al estigmatizarlos como criminales.

"No compramos las motos para delinquir ni hacer sicariato. Somos motociclistas que andamos rodando en las calles. Para unos es un estilo de vida, otros lo ocupan como su trabajo o como una forma de movilidad".

Otro de los inconformes fue Mauricio Gómez, quien trabaja utilizando una motocicleta. Consideró que la medida no es adecuada y pone en mayor riesgo a quienes viajan en dos ruedas motorizadas.

Motociclistas se manifestaron en la Minerva en contra de la ley que los obliga a portar un chaleco con su número de placa.

Iniciaron una rodada rumbo a la @CEDHJ para presentar una queja. pic.twitter.com/XOvrHF0EJ7 — Javier Armendáriz (@Info_JavierAr) 22 de febrero de 2019

"Imagínate: si alguien te roba tu chaleco y delinque en moto, van a ir sobre ti".

Los motociclistas inconformes partieron hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja.

La fracción XI del artículo 61 del Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, establece que los motociclistas de baja cilindrada están obligados a portar un chaleco que "deberá llevar inscrita en la parte posterior, el número de placas de circulación de la unidad que se conduce".

La medida fue establecida desde la administración pasada; sin embargo, prácticamente había quedado en letra muerta hasta que se retomó a inicios de febrero con operativos realizados por la policía vial. En la primera semana de operativos, se retiraron de las calles 638 unidades.

Romero dijo que ellos no están en contra de los operativos, siempre y cuando sean "con fundamento". Aclaró que el grupo que representa busca promover una responsabilidad responsable, pues dijo que así como hay derechos para ellos, también existen obligaciones que no deben evadir, como el uso obligatorio de casco. No obstante, aceptó que hay motociclistas que pueden ser "necios" respecto a estas normas.

