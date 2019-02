Vuelve “caza” de motociclistas sin placa en el chaleco

A partir del 1 de marzo, la Policía Vial retomará la “caza” de motociclistas que no porten un chaleco reflejante con la matrícula del automotor en la parte posterior, tal como lo establece el Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado. Así lo confirmó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, quien aseguró que con esto se busca reducir los delitos cometidos a bordo de estos vehículos.

La medida se estableció durante la administración de Aristóteles Sandoval, aunque se retiró como objeto de multa en enero de 2016. Se aplicará sólo para quienes conduzcan unidades que estén por debajo de 250 centímetros cúbicos de cilindraje.

En su momento, marcar los chalecos reflejantes provocó una amplia polémica. Tanta, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) declaró que la medida era “discriminatoria” e “inconstitucional”. En ese sentido, Tamez Guajardo afirmó que la intención no es contraponerse a los derechos humanos, sino hacer valer el reglamento.

“Desde que una norma está vigente en un reglamento, ya no puede ser cuestionada jurídicamente. No veo ningún problema en cuanto a su legitimidad en torno a los derechos fundamentales del hombre. Al contrario, vamos a cuidar que no se cometan delitos”, dijo.

El cuarto visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca Chávez, opinó que si se aplica la medida nuevamente podrían detonarse las quejas ante la Comisión. “La idea no es esperar a que suceda eso. Hay que buscar otras formas administrativas, de inteligencia, de investigación, para prevenir estos delitos y no irnos con lo que ya se había resuelto”, manifestó.

En 2016, recordó, se interpusieron al menos 700 inconformidades colectivas ante Derechos Humanos.

Por su parte, la académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Ilsse Torres Ortega, consideró que las autoridades “hacen bien” en plantear una estrategia que busque proteger a la sociedad. Sin embargo, existe el riesgo de que ésta pueda ser tomada para criminalizar a quienes no lo porten.

La Policía Vial reveló el saldo de su primera semana del operativo de revisión. En total, 638 unidades fueron retiradas en siete días, y en seis de cada 10 casos los tripulantes no pudieron acreditar que la motocicleta fuera suya.

Marcas, sólo para vehículos

La matrícula sólo debe identificar al vehículo y no a la persona que lo aborda. Hacerlo “cosificaría” al conductor (o pasajero) y eso iría en contra de la Constitución. Específicamente contra el Artículo Primero, que prohíbe “toda discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe las libertades de las personas”, o el 22, que prohíbe marcar a las personas de alguna manera.

El cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Javier Perlasca Chávez, se refirió así respecto a la medida retomada por el Gobierno estatal sobre el uso de chaleco con número de placa en la parte posterior.

“La placa quiere decir que ya se cumplió con los requisitos legales para que un vehículo pueda circular en las calles y vías del país. Por tanto, pedir que también la persona lo porte implicaría, por un lado, una estigmatización o que lleve una marca. La placa es para el vehículo; no para la persona”, expresó.

Instó a las autoridades a buscar otra opción para garantizar la seguridad de los jaliscienses, como capacitar a los policías.

No todos los motociclistas saben que está prohibido circular entre otros vehículos. EL INFORMADOR/A. Camacho

Por hora, 4 motos retiradas en reinicio de operativo estatal

Sólo una semana después de que se reforzó el operativo contra motociclistas que no cumplen con lo que obliga en el Reglamento de La Ley de Movilidad y Transporte del Estado, la Policía Vial ha retirado de circulación 638 unidades. Esto significa un promedio de cuatro unidades aseguradas por hora.

Las omisiones detectadas son cuantiosas. Según el secretario de Seguridad del Estado, Daniel Velasco, 60% de estos vehículos fue retirado porque los conductores no contaban con los papeles necesarios para acreditar que el vehículo era legalmente suyo, mientras que el porcentaje restante fue de unidades confiscadas que no traían placas.

Durante la primera semana de la estrategia, que aplicará en todo el sexenio, se levantaron dos mil 921 folios por infracciones consideradas menores. Esa cifra representa 12% del total de multas aplicadas durante 2018: el año con menos sanciones aplicadas desde 2013 (24 mil 938 infracciones).

El operativo inició el pasado martes 5 de febrero. La meta: garantizar que los motociclistas usen los elementos de seguridad que deben portar y evitar que esos vehículos sean utilizados para delinquir. Así lo afirmó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo.

“Sabemos con certeza que numerosos delitos se comenten a bordo de motocicletas, en todas las ciudades de Jalisco y de manera muy importante en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Existen bandas de motociclistas que, sin control alguno, recorren las calles de la ciudad, presentando un riesgo para la sociedad”, expresó.

Ocho de cada 10 vehículos asegurados en el operativo no han sido reclamados, por lo que auguró que podrían ser de procedencia ilícita, aunque aclaró que no hay confirmación de esto aún.

¿Lo robaron?

Si se llevaron su moto y cree que es una de las 638 aseguradas, acuda al Centro Vehicular de Devolución Inmediata de la Fiscalía Estatal, junto a Ciencias Forenses.

LA VOZ DEL EXPERTO

Los nuevos estatutos, en pro de la seguridad

Ilsse Torres Ortega (académica del ITESO)

Los operativos para verificar que los motociclistas circulen en regla no sólo son para garantizar su seguridad, sino la de todos. Según la académica, “se trata de regular lo que sucede dentro del espacio de tránsito donde convivimos, de forma de que todos podamos circular seguros y respaldados institucionalmente, en el supuesto de que algo irregular suceda”.

Añadió que conducir cualquier vehículo “implica ser responsable del mismo”, por lo que los requisitos legales deben quedar cubiertos sin excepción. “Si estos requisitos no se cumplen, lo que sucede es que se pone a la comunidad en riesgo. No sólo en el espacio de tránsito, sino también porque son facilitadores de otras conductas que son mucho más grandes, como los delitos”.

TELÓN DE FONDO

Por la libre, conductores temerarios

La estrategia que intentó reforzar la extinta Secretaría de Movilidad en 2018 quedó a deber, pues las multas se redujeron más de la mitad respecto al año anterior. El pasado 2 de febrero, este medio reveló que durante 2018 se aplicaron casi 25 mil sanciones a motociclistas, mientras que en 2017 fueron 59 mil: más del doble.

Como en la actualidad, las principales omisiones detectadas fueron no portar placas, licencia de conducir o circular sobre puentes y pasos a desnivel. También las multas para quienes no portaban los elementos de seguridad básicos redujo. De 23 mil 696 apercibimientos en 2017, llegó a sólo ocho mil 224 en 2018.

Según el académico de la Universidad Panamericana (UP), José Manuel Barceló, esta baja se explica porque las motos crecieron en gran cantidad.