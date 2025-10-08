Ley de Amparo se enviará al Senado otra vez: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló este miércoles 8 de octubre que la mayoría de los diputados están de acuerdo en corregir el artículo transitorio de la Ley de Amparo relativo a la retroactividad, por lo que se enviará otra vez al Senado de la República.

En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo durante "La Mañanera del pueblo" de hoy que es muy importante que se aclare y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo.

"Entonces ahora llega, ¿cuál es el procedimiento? Cuando se aprueba una ley en una Cámara puede haber dos opciones, una que sea una fe de erratas que se planteó de una manera digamos a la hora de la aprobación quedó mal una pequeña redacción y el Senado decidió que era mejor no hacerlo a través de la fe de erratas, sino que se fuera a la Cámara de Diputados, ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto a este transitorio y lo regresen al Senado de la República para su aprobación", explicó la Mandataria Federal.

"Entonces eso es lo que va a ocurrir. Ya está en la Cámara, ya entró a comisiones y ahí, pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión, la Cámara de Diputados", señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo importante es que, para la mayoría de los senadores, no quedó claro el artículo transitorio sobre la retroactividad.

"De acuerdo con lo que platicamos con el ministro (Arturo) Zaldívar, con la Consejera jurídica hay una parte en las leyes procesales que en el momento que se aprueba una ley procesal, quiere decir que regula el proceso en el que se sigue un juicio, hay jurisprudencia de la Corte en donde se han aprobado leyes que tienen que ver con los procedimientos", indicó.

"Y que aunque venga un juicio desde antes los nuevos procedimientos hacia delante, pues ya se hace a partir de la nueva ley, es parece, lo que quiso establecer algunos senadores en este transitorio, que es totalmente legal y no tiene nada que ver con la retroactividad porque son los procesos, los tiempos de los procesos y las características de los procesos, de todas maneras queda confusa esa redacción", argumentó.

OF